لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يزور واشنطن

الشروق أونلاين
وكالات
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

يجري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة، هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري منذ 25 عاما.

ونقل موقع اكسيوس الأمريكي عن السيناتور ليندسي غراهام قوله إن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني سيجتمع مع مشرعين أميركيين في واشنطن لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وأوضح غراهام أنه من المقرر أن يلتقي وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مع الشيباني اليوم الخميس لمناقشة عقوبات محدّدة فرضتها واشنطن على سوريا بموجب قوانين مثل قانون قيصر ورفعها بشكل دائم.

ومن المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم غدا الجمعة، حسبما أفاد موقع اكسيوس.

وتعد زيارة الشيباني الزيارة الرسمية الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاماً، حيث كانت آخر زيارة عام 1999 لوزير الخارجية آنذاك فاروق الشرع، عندما التقى مسؤولين أميركيين لإجراء محادثات سلام مع الكيان الصهيوني.

