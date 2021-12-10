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لأول مرة.. نتفليكس الأمريكية تعرض فيلما جزائريا

الشروق أونلاين
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لأول مرة.. نتفليكس الأمريكية تعرض فيلما جزائريا

تعرض منصة نتفليكس الأمريكية لأول مرة فيلما جزائريا كاملا ويتعلق الأمر بفيلم “إلى آخر الزمان” الذي حصد العديد من الجوائز.

السفارة الأمريكية بالجزائر وعبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قالت “للمرة الأولى، تعرض منصة نتفليكس الأمريكية فيلماً جزائرياً مئة بالمئة، “إلى آخر الزمان”، والذي تم تصويره في ولاية مستغانم عام 2017”

وقد رشح الفيلم الذي قامت باخراجه ياسمين شويخ لتمثيل الجزائر في منافسة أفضل فيلم أجنبي، ضمن مسابقة جوائز الأوسكار لسنة 2019، كما نال العديد من الجوائز.

ودعت السفارة الأمريكية متابعيها إلى اقتراح أفلام جزائرية أخرى يريدون عرضها على منصة نيتفليكس مستقبلاً.

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