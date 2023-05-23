لأول مرة.. نجاح عملية زراعة قلب متوقف عن النبض

نجح فريق من الأطباء في إجراء عملية زراعة قلب توقف عن النبض قبل 20 دقيقة من زراعته في جسم شخص آخر، وهي العملية الأولى من نوعها في العالم، حسب بيان أصدره إقليم “فينيتو” الواقع شمال إيطاليا.

زراعة هذا القلب المتوقف حدثت بنجاح في مستشفى مدينة بادوفا، أين تمت العملية يوم 11 ماي الماضي على شخص يبلغ من العمر 45.

حسب نفس البيان، المستشفى هو نفسه الذي أجريت فيه أول عملية زراعة قلب في إيطاليا بتاريخ 14 نوفمبر 1985.

“هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها إعادة تنشيط القلب المتوقف وزرعه دون ضرر قد يعرض عملية الزرع للخطر بعد هذا الوقت الطويل”، هكذا قال رئيس إقليم فينيتو لوكا زايا عن العملية.

وأضاف المسؤول ذاته أن “وهذا يفتح آفاقًا لا يمكن تصورها مقارنة بالاستخدام المحتمل للأعضاء المراد زرعها “.

البيان ذكر أنه وفقًا للخبراء، فإن هذه النتيجة التي تحققت “يمكن أن تؤدي إلى زيادة بنسبة 30 بالمئة في عدد عمليات الزرع في إيطاليا”.

العملية التي أجريت في مستشفى بادوفا الجامعي أجراها البروفيسور جينو جيروسا وفريقه من قسم جراحة القلب.

وقبل هذه العملية لم يكن من الممكن زراعة قلب متوقف عن النبض. فهذه العملية المعقدة تجرى على الأشخاص الذين يعانون من أمراض تتسبب بخلل يؤثر على وظيفة القلب.

وكانت عمليات الزراعة تتم غالبا بنقل قلب سليم من شخص تعرض لموت دماغي، وزرعه في جسم المريض، بالاستعانة بآلة تتكفل بضخ الدم الحار عبر أنابيب إلى القلب لإبقائه حيا للسماح لبقائه فترة أطول قليلا بعد إخراجه من المتبرع قبل زراعته في جسم المريض المستقبل.