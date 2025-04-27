لأول مرّة..دولة أفريقية تستورد النفط الجزائري

عمدت شركة “سوناطراك” خلال شهر مارس الماضي، إلى تسيير شحنة من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى نيجيريا بنحو 1.38 مليون برميل، أي ما يعادل 44 ألف برميل يوميًا.

وحسب مقال نشرته منصة “الطاقة”، انقسمت صادرات النفط الجزائري إلى نيجيريا خلال مارس الماضي إلى شُحنتَيْن، حيث شملت الأولى نفطا خاما بحجم 1.0234 مليون برميل، في حين شملت الثانية منتج نفطي، ويتعلق الأمر بـ “النافثا” بحجم 354.2 ألف برميل.

وتُعدّ هذه أول مرة تستورد فيها نيجيريا خامًا جزائريًا أو أحد المشتقات النفطية منذ ماي 2022، حينما استوردت أبوجا شحنة بنزين بحجم 264.3 ألف برميل.

وبخصوص مادّة “النافثا”، تعدّ الاخيرة من اكثر المنشتقات النفطية تصديرا من قبل “سوناطراك” بنحو 191 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2025، يليها زيت الوقود بنحو 101 ألف.