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رياضة

لإعادة مباراة السنغال.. الاتحاد المصري يبادر بخطوة جديدة

الشروق الرياضي
  • 2022
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لإعادة مباراة السنغال.. الاتحاد المصري يبادر بخطوة جديدة
أرشيف
تعبيرية

تستعدّ مصر لاستضافة مؤتمر عالمي للأمن والسلامة في ملاعب كرة القدم، شهر أكتوبر المقبل. حسب ما كشف عنه الاتحاد المصري للّعبة في بيان.

ويهدف هذا المؤتمر، وفق ما أوضحه الاتحاد المصري إلى “الحديث عن الأمن وسلامة الملاعب. بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر و السنغال في تصفيات كأس العالم 2022”.

وذكر البيان أنّ المؤتمر سيتطرق أيضا إلى “الشكوى والملف الذي تقدّم به الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، و الاتحاد الأفريقي “كاف”، من أجل إعادة المباراة”.

وسيشارك في المؤتمر الدولي كلّ من وزراء الرياضة الأفارقة، ووزراء الداخلية أو ممثّليهم. إلى جانب مسؤولي الأمن في اتحادات كرة القدم الإفريقية.

كما سيحضر في هذا المؤتمر لمناقشة ملف الأمن وسلامة الملاعب في القارة، المديرون التنفيذيون للاتحادات الإفريقية.

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