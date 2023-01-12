لإنجاح شان الجزائر.. 5 توصيات للمشجّعين والعائلات الجزائرية

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك يوم الخميس، على حسابها في فيسبوك، مجموعة من التوصيات، من أجل نجاح دورة كأس أمم إفريقيا للمحليّين (شان 2022) التي تحتضنها الجزائر.

وسيكون الجمهور الرياضي على موعد أمسية الجمعة، مع افتتاح المنافسة بملعب نيلسون مانديلا في براقي بالعاصمة.

وقال حماية المستهلك في منشورها:”هذا الملعب هو ملعب الجزائر. ملعب الشعب من 58 ولاية. و نجاح هذه التظاهرة الرياضية ينعكس بالإيجاب على الشعب و البلد”.

قبل أن تضيف:”لهذا على الأنصار والعائلات الجزائرية، التحلّي ببعض الضوابط في هذا الملعب الجميل: