-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لإنجاح شان الجزائر.. 5 توصيات للمشجّعين والعائلات الجزائرية

الشروق الرياضي
  • 340
  • 0
لإنجاح شان الجزائر.. 5 توصيات للمشجّعين والعائلات الجزائرية
أرشيف
ملعب نيلسون مانديلا في براقي

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك يوم الخميس، على حسابها في فيسبوك، مجموعة من التوصيات، من أجل نجاح دورة كأس أمم إفريقيا للمحليّين (شان 2022) التي تحتضنها الجزائر.

وسيكون الجمهور الرياضي على موعد أمسية الجمعة، مع افتتاح المنافسة بملعب نيلسون مانديلا في براقي بالعاصمة.

وقال حماية المستهلك في منشورها:”هذا الملعب هو ملعب الجزائر. ملعب الشعب من 58 ولاية. و نجاح هذه التظاهرة الرياضية ينعكس بالإيجاب على الشعب و البلد”.

قبل أن تضيف:”لهذا على الأنصار والعائلات الجزائرية، التحلّي ببعض الضوابط في هذا الملعب الجميل:

  • التحلّي بالسلوكات السويّة عند الدخول إلى الملعب.
  • حمل العلم الجزائري ضروري لصناعة الفُرجة في المدرّجات.
  • المحافظة على جمالية وسلامة جميع مرافق الملعب.
  • تنظيف أماكن الجلوس، وعدم رمي القمامة على الأرض.
  • الروح الرياضية، وتفادي التصفير عند عزف النشيد الوطني للبلد الضيف.
مقالات ذات صلة
بِالفيديو: الرئيس تبون يستقبل أنفونتينو وموتسيبي

بِالفيديو: الرئيس تبون يستقبل أنفونتينو وموتسيبي

الرئيس تبون يُهدي ملعب الدويرة إلى عميد الأندية الجزائرية

الرئيس تبون يُهدي ملعب الدويرة إلى عميد الأندية الجزائرية

رئيس الإتحاد الفرنسي في قلب فضيحة جنسية

رئيس الإتحاد الفرنسي في قلب فضيحة جنسية

الخليفي يحوّل منظاره باتجاه الأندية الإنجليزية

الخليفي يحوّل منظاره باتجاه الأندية الإنجليزية

“شان 2022”.. الجزائر قِبلة الأفارقة

“شان 2022”.. الجزائر قِبلة الأفارقة

هذا ما قاله المدرب غربي قبل لقاء صربيا في مونديال كرة اليد

هذا ما قاله المدرب غربي قبل لقاء صربيا في مونديال كرة اليد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد