لائحة اللاعبين الأساسيين للجزائر في مباراة إثيوبيا

أزاح الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة مساء الثلاثاء السّتار، عن قائمة لاعبيه الأساسيين في مواجهة نظرائهم من إثيوبيا.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، الثلاثاء على الساعة الثامنة ليلا. بِرسم الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

وأجرى بوقرة تعديلا طفيفا، حيث جلب المدافع شعيب كداد وأشركه أساسيا، مقابل ترك المهاجم أيمن الحمري احتياطيا. عكس ما حدث في مواجهة الجولة الأولى أمام ليبيا.

واستمرّ لاعب الخطّ الخلفي أيوب عبدلاوي في حمل شارة قائد المنتخب المحلّي الجزائري.

وجاءت قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب المحلّي في مواجهة إثيوبيا، على النّحو التالي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

خطّ الدّفاع: أيوب عبدلاوي، مختار بلخيثر، شعيب كداد، يوسف العوافي، زين الدين بلعيد.

خطّ الوسط: أحمد قندوسي، زكريا دراوي، حسام الدين مريزيق.

خطّ الهجوم: أيمن محيوس، عبد الرحمان مزيان.