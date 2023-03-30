لائحة المدربين الأعلى أجرا في العالم

لا تقتصر الأجور الخرافية على لاعبي كبرى أندية أوروبا فقط، بل يتجاوز الأمر إلى المدربين.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الخميس، تقريرا عن المدربين الأعلى أجرا في العالم، فجاء التقني الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتليتيكو مدريد الإسباني في الصّدارة، بِراتب سنوي قيمته 33.9 مليون أورو.

وحلّ في المركز الثاني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب رياض محرز في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بِأجرة سنوية قيمتها 22.4 مليون أورو. وتموقع ثالثا الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بـ 17.8 مليون أورو. وشغل الرّتبة الرابعة الإنجليزي غراهام بوتر مدرب الفريق المحلّي تشيلسي بِراتب سنوي قيمته 13.5 مليون أورو. وجاء في المركز الخامس الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب الفريق المحلي جوفانتوس بِأجرة سنوية قيمتها 12.7 مليون أورو. وحلّ سادسا الألماني توماس توخيل المدرب الجديد للفريق المحلّي بايرن ميونيخ بـ 11.9 مليون أورو.

وتنقضي مدّة عقد سيميوني (52 سنة) في صيف 2024، ويُضاف إليها عاما آخر لِغوارديولا البالغ من العمر ذاته. نظير الـ 30 من جوان 2026 لِكلوب (55 سنة)، وصيف 2027 لِبوتر (47 سنة)، والـ 30 من جوان 2025 لِأليغري (55 سنة) وأيضا توخيل (49 سنة).