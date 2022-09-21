لائحة المقابلات الإفريقية للأندية الجزائرية

تشكّلت لائحة مقابلات الأندية الجزائرية الأربعة، في الدور الثاني من عمر منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وكان فريقا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في الدور الأوّل من عمر رابطة الأبطال، قد تجاوزا عقبتَي ناديَي بو رينجرز السيراليوني وكازا سبور السنيغالي، على التوالي. في حين ركن فريقا اتحاد العاصمة وشبيبة الساورة إلى الرّاحة في الدور الأوّل من عمر منافسة كأس الكاف”، لِكون الهيئة القارّية المُشرفة على المنافسة أعفتهما من اللّعب.

وهكذا سيلعب مُمثّلو الكرة الجزائرية الدور الثاني، على النّحو التالي:

1- رابطة أبطال إفريقيا: ما بين الـ 7 والـ 9 من أكتوبر ذهابا، والـ 14 والـ 16 من الشهر ذاته إيابا.

شباب بلوزداد – جوليبا المالي.

شبيبة القبائل – “أ آس ك أو” قارا الطوغولي.

2- كأس “الكاف”: ما بين الـ 7 والـ 9 من أكتوبر ذهابا، والـ 14 والـ 16 من الشهر ذاته إيابا.

اتحاد العاصمة – “أ آس سي” قارا الطوغولي.

شبيبة الساورة – غانيوا الإيفواري.

وتستفيد الأندية الجزائرية الأربعة من خوض مقابلات العودة بِأرض الوطن، فضلا عن ذلك، وجب التوضيح بِأن مُنافسَي شبيبة القبائل واتحاد العاصمة ينتميان إلى مدينة طوغولية واحدة، ويُمكن التمييز بينهما كما دوّنا اسمَيهما أعلاه.

وفي حال تأهّل الأندية الجزائرية الأربعة للدور المقبل، فإنهم سيبلغون مرحلة المجموعات.