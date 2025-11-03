لائحة مجلس الأمن تحسم في مركزية تقرير المصير

بعد مرحلة من محاولة زرع الغموض... وزير الخارجية الصحراوي:

أعرب وزير الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية، محمد يسلم بيسط، الاثنين، عن امتنانه للجزائر، باسم الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، على “العمل الجبار” الذي قامت به على مستوى مجلس الأمن للحصول على اللائحة الأخيرة “الإيجابية والمهمة” التي صادق عليها.

وقال بيسط، في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف “نحن كطرف صحراوي، جئنا نعبر عن امتناننا للجزائر كدولة صديقة وجارة وكعضو في مجلس الأمن، بالإضافة إلى القوى الصديقة في المجلس، والتي قامت بعمل مهم للحفاظ على مخطط السلام الأممي الإفريقي وعلى الاتجاه العام وعلى قاعدته وأسلوبه”.

وأفاد بيسط بأن اللقاء مع عطاف كان لتباحث “العلاقات الثنائية” وكذا مناقشة “التطورات التي عرفتها القضية الصحراوية وخاصة اللائحة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي”.

واعتبر أن اللائحة 27-97 تعد “إيجابية”، حيث “وضحت الأمور” وجاءت بعد “مرحلة من محاولة زرع الغموض”، مضيفا أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن “توصل إلى هذه اللائحة بعد نقاش عميق وطويل”، كما أنها “توضح بشكل لا لبس فيه، وفي بندين منها، أهمية وجوهرية ومركزية موضوع تقرير المصير”.

ولفت بيسط إلى أن هذه التوصية “تبرز بشكل واضح مركزية الأمم المتحدة وإطارها لحل هذا النزاع المتعلق بتقرير المصير وتحافظ على الهيئة الأممية التي وضعها المجتمع الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن “إطار تقرير المصير والآلية والإطار العام هو الأمم المتحدة وهي التي تنظم وترعى المفاوضات وكذلك الهيئة التي تشرف على تنظيم عملية السلام عبر الأمانة العامة والمبعوث الخاص الأممي”.

وتابع بيسط: “نحن ننتقل الآن إلى المرحلة القادمة التي تحدد كيفيات وآليات تطبيق هذه اللائحة والظروف التي يجب أن تطبق فيها”، مؤكدا أن هذا الإطار “سيتم عن طريق الاتصالات بين الطرف الصحراوي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص.