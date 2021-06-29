لائحة مقابلات بطولة أوروبا.. من ربع النهائي إلى إسدال الستار

بلغت منافسة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم سهرة الثلاثاء مرحلة مُتقدّمة، بعد انتهاء مقابلات الدور ثمن النهائي.

وإذا كان منتخب البرتغال بطل النسخة السابقة عام 2016 قد خرج من السباق، مثلما هو الشأن للوصيف الفرنسي. فإن المضمار بقي يضمّ أربعة فرق من أصل ثمانية (النصف)، تذوّقت حلاوة كأس أمم أوروبا مرّة واحدة على الأقلّ، وهي: إسبانيا (3) وإيطاليا (1) والدانمارك (1) والتشيك (1). مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير فاز بِلقب نسخة 1976 بِاسم تشيكوسلوفاكيا (الآن يوجد منتخبان: التشيكي والسلوفاكي). ويُمكن إضافة منتخب أوكرانيا إلى اللائحة، لِكونه كان تابعا للإتحاد السوفياتي صاحب كأس أوروبا في أوّل طبعة عام 1960.

وتشكّلت لائحة مقابلات الدور ربع النهائي من عمر منافسة “أورو” 2020 بِالتوقيت الجزائري، كالتالي:

في الـ 2 من جويلية المقبل:

1- بِمدينة سان بطرسبورغ الروسية: إسبانيا – سويسرا. (سا: 17.00).

2- بِمدينة ميونيخ الألمانية: إيطاليا – بلجيكا. (سا: 20.00).

في الـ 3 من جويلية المقبل:

3- بِمدينة باكو عاصمة أذربيجان: الدانمارك – جمهورية التشيك. (سا: 17.00).

4- بِالعاصمة الإيطالية روما: إنجلترا – أوكرانيا. (سا: 20.00).

الدور نصف النهائي:

في الـ 6 من جويلية المقبل، على الساعة الثامنة مساءً:

بِملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن: الفائز من المباراة (1) – الفائز من المباراة (2)

في الـ 7 من جويلية المقبل على الساعة الثامنة مساءً:

بِملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن: الفائز من المباراة (3) – الفائز من المباراة (4)

المباراة النهائية بِالتوقيت الجزائري:

بِملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن، وبِتاريخ الـ 11 من جويلية المقبل على الساعة الثامنة مساءً.