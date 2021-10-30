لائحة هدّافي البطولة الوطنية بِرأسَين

انتهت مساء السبت فعّاليات الجولة الثانية، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم في موسمها الجديد.

وبقيت أربع مقابلات مُتأخّرة عن الجولة الأولى، تُجرى أطوارها بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل.

وقبل ذلك، بات لاعبان يتصدّران مُؤقّتا لائحة ترتيب الهدّافين، وهما: أحمد النذير بن بوعلي مهاجم نادي البارادو، وزميله بِالخطّ ذاته يوسف جحنيط (الصورة المُدرجة أدناه/ بِزيّ أهلي البرج) من اتحاد بسكرة. وذلك بِرصيد 3 أهداف لِكلّ واحد منهما.

وسجّل بن بوعلي هدفا أمام جمعية الشلف في مشهد رفع الستار، وهدفَين في الجولة الثانية أمام مولودية وهران. مثلما هو الشأن لِجحنيط، لكن أمام أمل الأربعاء ثم شبيبة الساورة.

ويرتبط أحمد النذير بن بوعلي – ابن الشلف البالغ من العمر 21 سنة – مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 16 من أفريل 2024.

ويرتدي يوسف جحنيط – ابن البرج البالغ من العمر 24 سنة – زي نادي اتحاد بسكرة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 15 من أكتوبر 2023. بعد أن كان يلعب لِفريق شباب قسنطينة في الموسم الماضي، وأهلي البرج قبل نسخة 2020-2021.

ويأتي بعدهما في اللائحة 3 لاعبين سجّل كلّ واحد منهم هدفَين، وهم: المهاجمان محمد العربي خوالد وهشام مختار من اتحاد بسكرة، ويسري بوزوك مهاجم نادي البارادو.