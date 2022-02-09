لابورتي: محرز يمرّ بِأزهى أيّامه كرويا

امتدح مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أيمريك لابورتي زميله الجزائري رياض محرز، في أحدث ظهور إعلاميّ له.

وقال أيمريك لابورتي: “رياض يلعب بِشكل جيّد، إنه أمر لا يُصدّق. سيطرته الدّائمة عندما تصل إليه الكرة الطويلة، والالتزام الذي يظهره في اللّعبة، شيء خارق للعادة”.

وكان أيمريك لابورتي (27 سنة) قد انتقل إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في جانفي 2018، بينما قدم الجناح رياض محرز (30 سنة) إلى نادي “الأزرق السّماوي” في صيف العام ذاته.

وأضاف المدافع الإسباني في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع نادي مانشستر سيتي: “في هذه الأيّام، محرز يمرّ بِأجمل لحظاته، وهو يستحق الأفضل”.

وخاض محرز 26 مباراة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، يوجد بينها 18 مقابلة أساسيا. وسجّل 15 هدفا، وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

واختتم أيمريك لابورتي تصريحاته، قائلا: “أنا متأكّد من أن محرز سَيُسجّل المزيد والمزيد من الأهداف، لأنه يعمل من أجل ذلك، ولديه الموهبة أيضا”.

وتأتي هذه الإشادة أياما قلائل، بعد مديح آخر وجّهه المدرب جوسيب غوارديولا للاعبه رياض محرز.