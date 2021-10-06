لابيد: دول عربية تتوسط لإسرائيل لتوقيع اتفاقيات تطبيع جديدة

قال يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، إن حكومة بلاده بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول، رفض الكشف عن هويتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، مساء الثلاثاء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء.

وأفاد لابيد، بأن “إسرائيل بصدد توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع بعض الدول التي لا يمكن الإفصاح عنها في هذه المرحلة”.

وأضاف: “يتم هذه الجهد بمساعدة الولايات المتحدة والبحرين والمغرب والإمارات”، دون أي تعليق من تلك الدول.

وتابع الوزير الإسرائيلي: “القضية الفلسطينية لا زالت على جدول الأعمال السياسي الإسرائيلي”.

وكانت إسرائيل وقعت في العام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين واستئناف علاقات مع المغرب فيما وقعت إعلان عن قرار بتطبيع العلاقات مع السودان.

وقد زار وزير خارجية إسرائيل المغرب والإمارات في جوان الماضي وافتتح مؤخرا سفارة إسرائيل في المنامة عاصمة البحرين.