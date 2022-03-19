لاجئون بالجزائر يعرضون أفلامهم بالمركز الجزائري للسينما

بمبادرة من المجلس الثقافي البريطاني

تستضيف قاعة المركز الجزائري للسينما يوم 23 مارس الجاري بداية من السادسة مساء عرض فيلم “ليمبو” بمبادرة من المركز الثقافي البريطاني في الجزائر.

وقال بيان للمركز “إن فيلم “ليمبو” الذي أخرجه “بين شاروك”، هو عمل فني متعدد الثقافات يسلّط الضوء على قضية اللاجئين، يجمع بين الكوميديا والتراجيديا ويتماهى فيه الألم والأمل معا”.

وأوضح بيان المجلس أن “المبادرة تضم أفلاما قصيرة من إنتاج لاجئين يعيشون في الجزائر تليها حلقات نقاش”.

يعرض الفيلم في نسخته الأصلية مع وجود ترجمة للانجليزية، حيث تقدّم المبادرة بدعم من وزارة الثقافة والفنون، والمركز الجزائري حيث يشارك المجلس الثقافي البريطاني بالجزائر في سلسلة أفلام حول اللاجئين التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاّجئين في الجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 2021. وتنطلق هذه المبادرة بدعم من المعاهد الثقافية الممثلة في الجزائر وبعض سفارات الدول على رأسها سفارة الدنمارك ومعهد جوته، ومعهد سرفانتس، والمعهد الثقافي الإيطالي، والمعهد الفرنسي.

ويروي فيلم “ليمبو” قصة عمر الشاب الموسيقي الواعد الذي يعيش بعيدا عن عائلته السورية والذي تقطعت به السبل في جزيرة اسكتلندية نائية منتظرا مصيره بعد تقديمه طلب اللجوء. عجز عمر عن عزف عوده بسبب الجبس الذي يلف ذراعه، فبدلا من ذلك، يقضي وقته متجولا وسط المناظر الطبيعية الخلّابة بحثًا عن إجابات لماضٍ معقّد ومستقبل مظلم.

وأضاف البيان أن “هذا المشروع الثقافي يرمي إلى التحسيس بقضية اللّاجئين في أنحاء العالم، كما يسعى إلى تقريب الناس من واقع اللاجئين من خلال السينما والخيال”.

وتضم هذه المبادرة أفلاما قصيرة من إنتاج لاجئين يعيشون في الجزائر تليها حلقات نقاش تجمع الضيوف والجمهور المشارك.