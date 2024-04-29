 بالفيديو.. ضجة واسعة رافقت تكريم طالبة من طرف أستاذها لارتدائها الحجاب!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن أستاذ تونسي قام بتكريم طالبة بعد ارتدائها الحجاب، ما أشعل نيران الجدل بين من يراه تصرفا نبيلا وتشجعيا على ارتداء لباس العفة، ومن يدينه ويعتبره فرضا لآراء معينة.

وأظهر الفيديو الذي اجتاح الشبكات وشاهده الآلاف، الأستاذ التونسي وهو يدخل إلى القسم وبيده كعكة كتب عليها “مبارك حجابك”، قبل أن يضعها أمام الطالبة وسط تصفيق الزملاء.

وأعرب نشطاء عن رفضهم لمثل هذه المبادرة، حيث اعتبر البعض أن فيها تمييزا وتفريقا بين الطالبات على أساس الشكل والدين، داعين لعدم الخلط بين الجانبين الديني والبيداغوجي، بينما أثنى آخرون على طريقته الجميلة في التشجيع على السلوكيات الحسنة.

وطالب متشددون بمعاقبة الأستاذ معتبرين تصرفه خارجا عن نطاق العملية التعليمية، وذهب البعض لتصنيف ذلك في خانة الجرائم، وشكلا من أشكال الاستفزاز لغير المحجبات.