-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 19 ولاية
جواهر

 بالفيديو.. ضجة واسعة رافقت تكريم طالبة من طرف أستاذها لارتدائها الحجاب!

جواهر الشروق
  • 524
  • 0
 بالفيديو.. ضجة واسعة رافقت تكريم طالبة من طرف أستاذها لارتدائها الحجاب!

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن أستاذ تونسي قام بتكريم طالبة بعد ارتدائها الحجاب، ما أشعل نيران الجدل بين من يراه تصرفا نبيلا وتشجعيا على ارتداء لباس العفة، ومن يدينه ويعتبره فرضا لآراء معينة. 

وأظهر الفيديو الذي اجتاح الشبكات وشاهده الآلاف، الأستاذ التونسي وهو يدخل إلى القسم وبيده كعكة كتب عليها “مبارك حجابك”، قبل أن يضعها أمام الطالبة وسط تصفيق الزملاء.

وأعرب نشطاء عن رفضهم لمثل هذه المبادرة، حيث  اعتبر البعض أن فيها تمييزا وتفريقا بين الطالبات على أساس الشكل والدين، داعين لعدم الخلط بين الجانبين الديني والبيداغوجي، بينما أثنى آخرون على طريقته الجميلة في التشجيع على السلوكيات الحسنة.

وطالب متشددون بمعاقبة الأستاذ معتبرين تصرفه خارجا عن نطاق العملية التعليمية، وذهب البعض لتصنيف ذلك في خانة الجرائم، وشكلا من أشكال الاستفزاز لغير المحجبات.

مقالات ذات صلة
الركض خلف التريند يقود شهيرات مصريات على التيك توك إلى السجن!

الركض خلف التريند يقود شهيرات مصريات على التيك توك إلى السجن!

فيديو صادم وثق لحظة اغتيال مدونة شهيرة تشاجرت مؤخرا مع “باربي العراق”!

فيديو صادم وثق لحظة اغتيال مدونة شهيرة تشاجرت مؤخرا مع “باربي العراق”!

بالفيديو.. الاعتداء على محامية أمام محكمة بلبنان يحرك موجة غضب واسعة!

بالفيديو.. الاعتداء على محامية أمام محكمة بلبنان يحرك موجة غضب واسعة!

بالفيديو.. “السنديانة الدمشقية” منى واصف تكشف أمنيتها بعد موتها!

بالفيديو.. “السنديانة الدمشقية” منى واصف تكشف أمنيتها بعد موتها!

فيفي عبده تبيع جلباب “حزمني يا” في مزاد علني بثمن خيالي!

فيفي عبده تبيع جلباب “حزمني يا” في مزاد علني بثمن خيالي!

بعدما شغلت العالم.. وفاة الطفلة التي ولدت يتيمة الأبوين بغزة

بعدما شغلت العالم.. وفاة الطفلة التي ولدت يتيمة الأبوين بغزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد