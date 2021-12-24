لازلت تحت ذمة الترجي التونسي

الدولي الجزائري الياس شتي:

أكد لاعب الترجي التونسي إلياس شتي أنه ما يزال على ذمة فريقه، نافيا الأنباء المتواترة في الأيام القليلة الماضية عن تدهور العلاقة بينه وفريق باب سويقة.

وقال شتي في تصريح للصحفيين خلال حضوره حفل تكريم في عنابة بمناسبة تتويجه مع منتخب الجزائر بكأس العرب: “أسمع الأخبار مثلكم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي”. وتابع اللاعب الجزائري: “كل ما قيل ليس صحيحا. ما زلت مرتبطا بالترجي، وعندما أعود إلى تونس سأتحدث مع الإدارة، وإن شاء الله نخرج بحل مناسب للطرفين”. وتسببت المستحقات المالية المتأخرة في هذه الأزمة بين النادي واللاعب، الذي لوح بالرحيل، قبل أن ترسل إدارة الترجي جزءا من مستحقاته لتأمين موقفها. وكانت مصادر قطرية قد أكدت قبل أيام وجود 3 عروض قطرية لضم شتي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

من جهة أخرى نشير إلى أن لاعب الترجي، الجزائري عبد القادر بدران احتفل الخميس بزواجه، وقد سارع نجما الخضر يوسف بلايلي وبغداد بونجاح لتقديم التهاني له عبر فيسبوك.

النادي الصفاقسي: المحكمة الرياضية الدولية تلزم بدفع مستحقات رشيد آيت عثمان

قالت شمس أف أم، التونسية أن المحكمة الرياضية الدولية، حسمت نهائيّا في ملفّ اللّاعب الجزائري رشيد آيت عثمان الذي سبق له أن لجأ إلى لجنة النّزاعات بالفيفا لمطالبة النّادي الرياضي الصفاقسي بتمكينه من الجصول على مبلغ يناهز 850 ألف دينار تونسي.

المحكمة الرياضية الدولية قضت أخيرا بإلزام نادي عاصمة الجنوب بتمكين آيت عثمان من مبلغ يناهز 400 ألف دينار يتمّ دفعه في ظرف لا يتجاوز 45 يوما لتفادي قيام الفيفا بتسليط عقوبات على النّادي.علما وأنّ هذا الأخير يخضع حاليّا لعقوبة المنع من الانتدابات إلى غاية دفع مبلغ يناهز 250 ألف دينار للمدرّب السّابق الإسباني مورثيا.