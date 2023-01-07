لازمه لمدة 25 عاما.. طاقم طبي تونسي ينزع خنجرا من ظهر جزائري

نجح طاقم طبي تونسي، في استخراج خنجر بعمق 5 سم، ظل عالقا في ظهر مواطن جزائري لمدة 25 سنة، وسبب له متاعب صحية ونفسية.

ونقل موقع ” موزاييك أف أم ” التونسي عن المريض المدعو “طارق ف”، أن القضية تعود إلى سنة 1997، حيث دخل في مناوشات مع أحد الأشخاص بولاية سطيف، ليقوم بطعنه، ونُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، ولم ينتبه الطاقم الطبي لوجود الخنجر.

وأضاف أنه طيلة السنوات الماضية، ونتيجة للألم كما يقول، ظل يتلقى حقن وأدوية مهدئة، دون معرفة سبب الألم، واكتشف منذ أشهر وجود الخنجر على مستوى الظهر إثر قيامه بأشعة.

وأكد المعني بالأمر للموقع أن “الأطباء في مستشفي سطيف رفضوا إجراء عملية جراحية له، على اعتبار أن الخنجر يتواجد قرب العمود الفقري”.