-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

لازمه لمدة 25 عاما.. طاقم طبي تونسي ينزع خنجرا من ظهر جزائري

الشروق أونلاين
  • 270
  • 0
لازمه لمدة 25 عاما.. طاقم طبي تونسي ينزع خنجرا من ظهر جزائري

نجح طاقم طبي تونسي، في استخراج خنجر بعمق 5 سم، ظل عالقا في ظهر مواطن جزائري لمدة 25 سنة، وسبب له متاعب صحية ونفسية.

ونقل موقع ” موزاييك أف أم ” التونسي عن المريض المدعو “طارق ف”، أن القضية تعود إلى سنة 1997، حيث دخل في مناوشات مع أحد الأشخاص بولاية سطيف، ليقوم بطعنه، ونُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، ولم ينتبه الطاقم الطبي لوجود الخنجر.

وأضاف أنه طيلة السنوات الماضية، ونتيجة للألم كما يقول، ظل يتلقى حقن وأدوية مهدئة، دون معرفة سبب الألم، واكتشف منذ أشهر وجود الخنجر على مستوى الظهر إثر قيامه بأشعة.

 وأكد المعني بالأمر  للموقع أن “الأطباء في مستشفي سطيف رفضوا إجراء عملية جراحية له، على اعتبار أن الخنجر يتواجد قرب العمود الفقري”.

مقالات ذات صلة
يعمل بدون انترنت.. ميزة جديدة لواتساب

يعمل بدون انترنت.. ميزة جديدة لواتساب

الشيخ فزازي: “اللهم اهد رونالدو إلى الإسلام”

الشيخ فزازي: “اللهم اهد رونالدو إلى الإسلام”

417 مليون دولار غرامة ضد فيسبوك لهذا السبب

417 مليون دولار غرامة ضد فيسبوك لهذا السبب

قريبا.. أول محامي “روبوت” في العالم يرافع داخل المحكمة   

قريبا.. أول محامي “روبوت” في العالم يرافع داخل المحكمة   

بعد تلقيه نبأ وفاة نجله.. نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى

بعد تلقيه نبأ وفاة نجله.. نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى

كم تبلغ رواتب الموظفين في “آبل” و”غوغل” و “أمازون”؟

كم تبلغ رواتب الموظفين في “آبل” و”غوغل” و “أمازون”؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد