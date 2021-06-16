لازيو الإيطالي لازال مهتما بضم أحمد توبة

يتواجد ضمن قائمة لاعبين يريدها ساري

لا زال نادي لازيو الإيطالي مهتما بخدمات الدولي الجزائري، أحمد توبة، نجم نادي فالفيك الهولندي تحسبا لضمه الصيف المقبل، رغم تواجده ضمن قائمة تضم لاعبين آخرين، في صورة الصربيين نيكولا ماكسيموفيتش والألماني ماتيا ناستازيتش، نجمي نابولي الإيطالي وشالكه الألماني على التوالي.

وقالت صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية في تقرير لها عن خطط إدارة نادي لازيو ومدربها الجديد، ماوريتسيو ساري، لتدعيم خط دفاع الفريق تحسبا للموسم المقبل، بأن المدافع الجزائري، أحمد توبة، لم يخرج من حسابات المدرب ساري ولازيو، حيث يتواجد ضمن اللائحة المختصرة لمدرب نادي تشيلسي الانجليزي السابق، حيث تألق توبة (23 سنة) بشكل لافت الموسم الماضي مع نادي فالفيك الهولندي، عندما شارك في 32 مباراة من أصل 34 في الدوري الهولندي الممتاز، نجح خلالها من تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا واحدا فقط.

ويرتبط المدافع الجزائري الذي شارك في ودية موريتانيا يوم 3 جوان الفارط، في أول اختبار له مع “محاربي الصحراء” أنهى به جدلا بلجيكيا سابقا بخصوص رغبته في التراجع عن تمثيل الجزائر لصالح “الشياطين الحمر”، بعقد مع نادي فالفيلك الهولندي يستمر إلى غاية 2023، ولا يعد لازيو النادي الوحيد المهتم بخدمات أحمد توبة، حيث تواجد الأخير على رادار عديد الأندية بعد موسمه الكبير مع فالفيك، على غرار نادي أجاكس أمستردام وألكمار الهولنديين، فضلا عن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويرجح أن يرحل توبة المتواجد حاليا في الجزائر لزيارة عائلته، عن نادي فالفيك هذا الصيف بنسبة كبيرة جدا.