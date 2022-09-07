لازيو وبولونيا وبيشكتاش مهتمون بالتعاقد مع فوزي غلام

هذه هي وجهاته قبل انتهاء ميركاتو "اللاعبين الأحرار"

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن ثلاث وجهات متوقعة للظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام، قبل غلق فترة التحويلات الصيفية للاعبين الأحرار.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مدافع نادي نابولي سابقا مرشح للعودة إلى البطولة الإيطالية من بوابة نادي لازيو روما، بطلب من مدربه السابق ساري، هذا الأخير يريد تعزيز خط دفاعه ويعتبر فوزي غلام من الحلول المتاحة حاليا.

أضف إلى ذلك، فإن نادي بولونيا هو الآخر مهتم بالتعاقد مع فوزي غلام قبل انتهاء ميركاتو اللاعبين الأحرار، علما أن الفترة العادية لتحويل اللاعبين انتهت في إيطاليا بعد الفاتح من سبتمبر الجاري.

وبالإضافة إلى العروض الإيطالية فتوجد أندية أخرى في الخارج مهتمة بضم المدافع الأيسر الأسبق لنادي سانت إتيان الفرنسي، على غرار نادي بيشكتاش التركي الذي يرغب في التعاقد معه من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

للتذكير، فإن الدولي الجزائري فوزي غلام رحل من نادي نابولي نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء فترة عقده مع النادي الايطالي الذي أمضى فيه خمسة مواسم، تميزت بفترات جيدة وأخرى صعبة، بعدما أن قدم بداية رائعة معه خلال أول موسمين وضعته على عرش أقوى المدافعين في العالم، وكان مرشحا للانتقال لأقوى أندية القارة العجوز بعد أن دخل في مفكرة ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، إلى أن انقلبت عليه الأوضاع وتدحرج وضعيته إلى الأسوأ منذ أن بدأ شبح الإصابات يطارده لغاية نهاية عقده في شهر جوان الماضي.