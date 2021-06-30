لاسات يرد على المشككين وصغار “المحاربين” ينهون حلم “المراركة”

كانوا رجالا فوق الميدان

وناس خليفة مبولحي ولا خوف على مستقبل “الخضر” مع هؤلاء

رد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة محمد لاسات، على المشككين وقاد صغار “المحاربين” إلى نصف نهائي كأس العرب المقامة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة، بفضل الفوز على المغرب بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

وسجل هدف المنتخب الوطني، اللاعب سامي ماهور في الدقيقة (90+3)، رادا بذلك على هدف اللاعب محمد رديد الذي جاء في الدقيقة 29 من اللقاء عن طريق ركلة جزاء، وخلال ركلات الترجيح، تمكن الحارس الجزائري أكرم وناس من صد ضربتي جزاء للاعبي المغرب، وهو ما منح بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لفائدة الجزائر.

وكان المدرب محمد لاسات قد تعرض لانتقادات واسعة خلال دور المجموعات بعد الأداء غير المقنع الذي ظهر به رفقاء اللاعب آيت عامر في المقابلات الثلاث، حيث أطاح في الجولة الأولى بموريتانيا بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة، ثم سقط أمام مصر بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل وبصعوبة أمام النيجر 2-2 في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وجاء الفوز والتأهل على حساب المنتخب المغربي، لينصف المدرب لاسات الذي قرر رفع التحدي ونجح في ذلك، بعد اتخاذه قرار المشاركة في هذه المنافسة والتباري مع عدة منتخبات أكثر تمرسا واستعدادا، من المنتخب الوطني الذي لم يتم تشكيله إلا في 14 جوان، أي منذ حوالي أسبوعين فقط.

وبالعودة إلى مواجهة المغرب فإن أشبال المدرب لاسات كانوا رجالا فوق الميدان ولعبوا بإرادة وعزيمة كبيرتين أمام منتخب كان يأمل ويحلم بالذهاب بعيدا في هذه المنافسة والتتويج باللقب.. لكن رفقاء الحارس وناس اغتالوا هذا الحلم وأعادوا المغاربة إلى ديارهم جارين أذيال الهزيمة المرة والقاسية والتي لم يتجرعها أحد في المغرب.

وعرفت هذه المواجهة تألق حارس سانت ايتيان الفرنسي أكرم وناس، في ركلات الترجيح وحتى خلال أطوار المواجهة ما جعل العديد من المتتبعين يتنبأون له بمستقبل زاهر ويرون فيه الخليفة المرتقب لرايس وهاب مبولحي في حراسة مرمى المنتخب الوطني الأول، ما بعد كأس العالم 2022 بقطر، فضلا عن المهاجم يونس آيت عامر لاعب باين ميونخ الألماني الذي ظهر من خلال لمساته وتمريراته وتوغلاته بأنه لاعب من طينة الكبار وسيكون له شأن كبير في المستقبل القريب، ناهيك عن البديل ومسجل هدف “الخضر” أمام المغرب سامي ماهور وبقية الأسماء، الذين وجهوا رسالة اطمئنان للجماهير الجزائرية مفادها أنه “لا خوف على مستقبل الخضر بعد رحيل جيل قديورة ومبولحي وحتى فغولي وسليماني وسوداني ومحرز”.

وأشاد نادي سانت إيتيان الفرنسي، بتألق حارسه الصاعد الجزائري نبيل وناس، في مباراة المغرب، حيث قال النادي عبر تغريدة بالحساب الرسمي له على “التويتر”: “يا له من أداء رائع من نبيل وناس والجزائريين، بعد التعادل في الوقت بدل الضائع وفازوا على المغرب بركلات الترجيح.. حارسنا أوقف محاولتين مغربيتين في ركلات الترجيح للتأهل لنصف نهائي كأس العرب تحت 20 عاما”.

وسيواجه المنتخب الوطني في نصف النهائي، المتأهل من مباراة تونس – جزر القمر، يوم السبت المقبل في الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، بينما وفي نصف النهائي الآخر سيلتقي شبان “الفراعنة”، بالمتأهل من مباراة السنغال (ضيف شرف) أمام السعودية.

يذكر أن النسخة السابقة لكأس العرب لأقل من 20 عاما، التي جرت بالسعودية، توج بها منتخب السنغال، المشارك بدعوة من المنظمين.

ن. ب