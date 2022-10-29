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رياضة
عقب إخفاقه في التأهل لـ "الكان"

لاسات يعلن استقالته من تدريب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

ح. س
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لاسات يعلن استقالته من تدريب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

أكد المدرب الوطني، محمد لاسات عن ترسيم انسحابه من العارضة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة بداية من الـ30 نوفمبر المقبل، وهذا بعد فشله في تأهيل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس إفريقيا لذات الفئة، خلال دورة شمال إفريقيا الأخيرة.

وقال لاسات، الجمعة، للإذاعة الوطنية الثالثة أن قرار استقالته من تدريب المنتخب الوطني يتماشى مع النتائج الأخيرة التي سجلها مع الفريق الوطني لأقل من 20 سنة: “استقالتي من رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ستكون سارية المفعول بداية من 30 نوفمبر القادم”. مضيفا: “سأقدم حصيلة عملي للاتحادية قبل 15 نوفمبر المقبل”.

إلى ذلك، اعتبر محمد لاسات أن استقالته من المنتخب الوطني جد منطقية وتأتي تماشيا مع النتائج المسجلة مؤخرا: “أظن أن استقالتي من تدريب المنتخب الوطني هي أمر منطقي بعد النتائج الأخيرة لمنتخب أقل من 20 سنة” قال لاسات.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة كان مرشح في دورة شمال إفريقيا الأخيرة من أجل اقتطاع بطاقة تأهله إلى كأس أمم إفريقيا 2023، لكنه فشل وأنهى الدورة في المركز الأخير بعد تعادلين أمام ليبيا (1ـ1) وتونس (4ـ4) وخسارة أمام المغرب (0ـ2).

جدير بالتذكير، أن المدرب لاسات كان قاد المنتخب الوطني لنهائي الكأس العربية مرتين متتاليتين والتي حسرهما أمام نفس المنافس المنتخب السعودي.

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