لاعبات مثليات في منتخب المغرب.. هذا ما فعلته بي بي سي بعد إحراج غزلان الشباك!

تقدمت بي بي سي بالاعتذار، بعد الإحراج الذي سببه مراسلها لقائدة فريق المغرب على إثر سؤالها إن كان المنتخب يضم لاعبات مثليات.

ووجه مراسل هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” سؤاله لغزلان الشباك في مؤتمر على هامش مباراة فريق المغرب مع ألمانيا في كأس العالم للسيدات، إذ قال لها بصريح العبارة: هل يضم المنتخب لاعبات مثليات وكيف هي الحياة بالنسبة لهن في بلدهن.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وقع السؤال على غزلان كالصاعقة ووقفت مشدوهة حتى تدخل مسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي حضر المؤتمر، قائلا: “أنا آسف. هذا سؤال سياسي للغاية. سنلتزم فقط بالأسئلة المتعلقة بكرة القدم من فضلك”.

وأصر الصحفي على سماع الإجابة بالقول: “السؤال ليس سياسيا، إنه يتعلق بالناس” ما أثار جدلا واسعا على عدة مستويات.

عجيب ما وقع في الندوة الصحفية للمنتخب المغربي النسوي..

أحد الصحفيين سأل العميدة غزلان الشباك عن إمكانية تواجد بعض اللاعبات المثليات في صفوف الفريق؟ وهل بإمكانهن الكشف عن هوياتهن؟

ما هذا يا هذا 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/DAzTdCoxzp — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) July 23, 2023

واعتذرت “بي بي سي” على السؤال الذي وصفته بغير اللائق، وقال متحدث باسمها، الثلاثاء، إن “بي بي سي لم يكن لديها أي نية للتسبب في ضرر”.

يذكر أن هذا السؤال أثار ردود فعل قوية من بعض الصحفيين الذين كانوا في المكان؛ حيث نشروا تفاصيل ما حدث عبر صفحاتهم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ستيف يانغز، وهي صحفية متخصصة في كرة القدم النسائية، وتعمل في موقع TheAthleticSCCR، أول من استاء من تصرف ذلك الصحفي، فكتبت عبر تويتر: “سأل أحد المراسلين هنا وبشكل مباشر عما إذا كانت هناك لاعبات مثليات في منتخب المغرب، خاصة أن هذا الأمر غير قانوني في المغرب”.

وتلقى المنتخب المغربي هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال أستراليا ونيوزيلندا للسيدات.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني بسداسية نظيفة، في مشاركته الأولى في مونديال السيدات.

وأنهى المنتخب الألماني المرحلة الأولى بهدفين دون مقابل، حيث تمكن من افتتاح باب التهديف في د10 عن طريق اللاعبة بوب التي استغلت خروجا خاطئا للحارسة الرميشي، قبل أن تضيف نفس اللاعبة الهدف الثاني في د39 .

وسجلت كلارا بوت الهدف الثالث في د 46، وفي الدقيقة 53، هز المنتخب الألماني الشباك للمرة الرابعة.

وفي د79 وبعد تنفيذ ركنية خرجت الحارسة خديجة الرميشي من مرماها وأبعدت الكرة، لكنها اصطدمت برأس ياسمين لمرابط ودخلت للمرمى.

وأضاف المنتخب الألماني الهدف السادس في اللحظات الأخيرة، عن طريق شولير، لتسحق شقراوات ألمانيا لبؤات الأطلس بسداسية نظيفة.

وسيواجه المغرب في المباراة الثانية من دور المجموعات، منتخب كوريا الحنوبية، الأحد المقبل.

وتأمل اللاعبات المغربيات في تحقيق نتيجة أفضل في المواجهة المقبلة ضد كوريا الجنوبية.