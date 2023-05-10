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رياضة

لاعبان أساسيان جديدان مع أشبال “الخضر” في مواجهة المغرب

علي بهلولي
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لاعبان أساسيان جديدان مع أشبال “الخضر” في مواجهة المغرب
ح.م

كشف النّاخب الوطني رزقي رمان مساء الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الأساسيين لِأشبال “الخضر” في مواجهة المغرب.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار ربع نهائي كأس إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة، وتُجرى بِقسنطينة تحت إدارة حكم ساحة من ليبيا.

وبرز في القائمة لاعبان لم يسبق لهما المشاركة أساسيا في المقابلات الثلاث الماضية، ويتعلّق الأمر بِالمدافع زياد نجم الدين نيمر (16 سنة) مِن أكاديمية اتحاد الكرة الجزائري بِسيدي بلعباس، ومتوسّط ميدان نادي البارادو أمين غالو (17 سنة).

وعاد التقني رزقي رمان لِيُشرك القنّاص مسلم أناتوف أساسيا، وأيضا يمنحه شارة القائد.

وتشكّلت قائمة اللاعبين الأساسين لِأشبال الجزائر كما تُبرزه اللائحة المُدرجة أدناه.

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