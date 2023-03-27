لاعبان جديدان لِأوّل مرّة يُشاركان مع الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم عصر الإثنين، عن قائمة اللاعبين الأساسيين للمنتخب الوطني في مواجهة النيجر.

واعتمد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لِأوّل مرّة على الوافدَين الجديدَين إلى بيت “الخضر”، وهما المدافعان كيفين غيطون (باستيا الفرنسي) وجوين حجام (نانت الفرنسي). الأمر المُرادف لِخوضهما أوّل مباراة دولية مع “مُحاربي الصّحراء”.

حراسة المرمى: زغبة.

خطّ الدّفاع: قيطون، حجام، توغاي، بن سبعيني.

خطّ الوسط: زروقي، بن ناصر، شعيبي.

خطّ الهجوم: محرز، بونجاح، ديلور.