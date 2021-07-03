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رياضة

لاعبان جديدان يُعزّزان صفوف أواسط “الخضر”

علي بهلولي
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لاعبان جديدان يُعزّزان صفوف أواسط “الخضر”

عزّز لاعبان جزائريان، السبت، صفوف المنتخب الوطني أواسط، الذي يخوض منافسة كأس العرب بِالعاصمة المصرية القاهرة.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: عادل بولبينة مدافع نادي البارادو، وعادل غانم مهاجم مولودية الجزائر.

وإذا كان بولبينة قد عوّض زميله المصاب فائل أهمان من نادي سانت إيتيان الفرنسي، فإن غانم التحق بِأواسط “الخضر” بِرخصة من الاتحاد العربي لكرة القدم.

 وقبل بولبينة وغانم، كان زميلهما ياسين تيتراوي متوسط ميدان نادي البارادو، قد انضمّ للمنتخب الوطني أواسط، وشارك في مواجهة النيجر بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. اللاعب الذي تأخّرت سفريته إلى القاهرة، بِسبب إجرائه لِامتحان شهادة البكالوريا.

وكان الناخب الوطني محمد لاسات قبل انطلاق منافسة كأس العرب أواسط، قد وجّه الدّعوة لـ 23 لاعبا، بينهم 7 محليين، لا ينتمي أيّ منهم إلى نادي البارادو أو مولودية الجزائر.

ويستعدّ أواسط “الخضر” لِمواجهة نظرائهم من تونس مساء السبت، في إطار نصف نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

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