لاعبان جزائريان سيغيبان عن مواجهة غينيا

يفتقد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم جهود لاعبَين، في مواجهة غينيا كوناكري الإثنين المقبل.

وتُجرى هذه المباراة بِبلاد مراكش، لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتعلّق الأمر هنا بِكلّ من: المدافع رامي بن سبعيني والمهاجم بغداد بونجاح، وذلك بِسبب عقوبة الإيقاف. عِلما أن جمع بطاقتَين صفراوَين يحرم اللاعب “آليا” من خوض المباراة التصفوية التي تلي الإنذار الثاني.

ونال بن سبعيني وبونجاح إنذارا ضد بوتسوانا مساء الخميس، بعد أن أُشهرت في وجهَيهما البطاقة الصفراء في الجولة الثانية من التصفيات أمام المضيف الموزمبيقي، والجولة الرابعة خارج القواعد أمام أوغندا، على التوالي.

ويُمكن القول إن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سيُحرم من خدمات لاعبَين على قدر كبير من الكفاءة، في مباراة هامّة لِبلوغ المونديال.

وكان بيتكوفيتش قد جلب 26 لاعبا، بِاحتساب بن سبعيني وبونجاح. يوجد بينهم 3 حراس مرمى.

