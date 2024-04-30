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رياضة

لاعبان جزائريان مُرشّحان لِنيل جائزة فرنسية

علي بهلولي
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لاعبان جزائريان مُرشّحان لِنيل جائزة فرنسية
ح.م
من اليمين: حمد عبدلي - إيلان قبال.

يتنافس دوليان جزائريان مُغتربان على جائزة أحسن لاعب في بطولة فرنسا للقسم الثاني.

جاء ذلك مساء الثلاثاء، من خلال لائحة مُصغّرة كشفت عنها رابطة الكرة المحترفة الفرنسية.

ويتعلّق الأمر بِصانعَي الألعاب حمد عبدلي من فريق أونجي، وإيلان قبال من نادي باريس. عِلما أن الأوّل حضر ودّيتَي “الخضر” أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي، وسبق للأخير المُشاركة في أحد تربّصات المنتخب الوطني نسخة جمال بلماضي.

وخاض حمد عبدلي هذا الموسم 32 مباراة في بطولة “اللّيغ 2″، وسجّل 8 أهداف كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين. بينما شارك قبال في 34 مباراة، مُوقّعا 6 أهداف ومُوزّعا 11 تمريرة حاسمة.

وفضلا عن حمد عبدلي وإيلان قبال، تضمّ لائحة المُتنافسين ثلاثة لاعبين آخرين.

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