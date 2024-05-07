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رياضة

لاعبان دوليان جزائريان صار يوم ميلادهما عيدا عالميا لِكرة القدم!

علي بهلولي
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لاعبان دوليان جزائريان صار يوم ميلادهما عيدا عالميا لِكرة القدم!
ح.م
من اليمين: محمد رضا عاصمي - محمد سيف الدين عمرون.

اعتمدت هيئة الأمم المتّحدة، الثلاثاء، قرارا ينصّ على جعل الـ 25 من ماي من كل عام، يوما لِرياضة كرة القدم.

واختارت هيئة الأمم المتّحدة الـ 25 من ماي، لِأنه في هذا اليوم من سنة 1924 نُظّمت أوّل مسابقة دولية رسمية لِرياضة كرة القدم، وجمعت منتخبات شتّى من قارات متباينة. وذلك في تظاهرة الألعاب الأولمبية بِباريس.

وفي صفوف المنتخب الوطني الجزائري، يوجد لاعبان سابقان من مواليد الـ 25 من ماي، وهما: الحارس الوهراني محمد رضا عاصمي (عام 1969)، والمهاجم القسنطيني محمد سيف الدين عمرون (عام 1983).

وإذا كان عمرون قد لعب مباراة وحيدة مع “الخضر”، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا للمهاجم عامر بوعزة، في مواجهة الضّيف جزر الرأس الأخضر عام 2007، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008. فإن عاصمي ميّز فترة “مُحاربي الصّحراء” في مطلع التسعينيات، خاصة لمّا كان رجال المدربَين مزيان إيغيل وعبد الرحمان مهداوي (رحمه الله) يخوضون مقابلاتهم بِملعب تلمسان.

ويتقاطع عمرون وعاصمي في كونهما خاضا تجربة احترافية ببلجيكا، مع تميّز الحارس بِنيله عدّة تتويجات، أبرزها كأس العرب للأندية الفائزة بِالكؤوس، بِزيّ مولودية وهران في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1998.

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