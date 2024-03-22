لاعبان فقط فرص خوضهما لِمُواجهة بوليفيا ضئيلة

يوجد لاعبان فقط في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، فرص خوضهما لِمُواجهة بوليفيا ضيئلة إن لم تكن مُنعدمة.

وتجلّى هذا الانطباع سهرة الخميس، بعد إجراء آخر حصّة تدريبية للمنتخب الوطني بِالمركز الفني لِسيدي موسى.

ويتعلّق الأمر هنا بِكلّ من: متوسّط الميدان حسام عوّار، والمهاجم سعيد بن رحمة. فلاعب نادي روما الإيطالي تعرّض لِنزلة برد حادّة، والتحق بِالتربّص متأخّرا. وعاد مهاجم فريق ليون الفرنسي إلى الجزائر مُصابا. وكلاهما يفتقدان مُؤقّتا للياقة البدنية والاستعداد لِخوض المقابلات.

ولكن مع ذلك، فإن النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يملك أسلحة 28 لاعبا (بِاحتساب جلب آدم زرقان، وذهاب إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي)، يُمكن الزجّ بِالعديد منهم في مواجهة بوليفا سهرة الجمعة (العاشرة ليلا). عِلما أن المباراة تندرج ضمن إطار الدورة الدولية الودّية لـ “الفيفا”، ويحتضنها ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، تحت إدارة تحكيم موريتاني.