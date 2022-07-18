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رياضة

لاعبان محترفان بِإسبانيا وهولندا في بطولة العرب أشبال بِالجزائر

علي بهلولي
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لاعبان محترفان بِإسبانيا وهولندا في بطولة العرب أشبال بِالجزائر
المنتخب الوطني أشبال في إحدى مقابلاته بِتاريخ سابق.

ضبط الناخب الوطني رزقي رمان، الإثنين، قائمة تضمّ 23 لاعبا في صفوف الفريق الوطني أشبال.

وضمّت اللائحة لاعبَين ينشطان خارج الوطن، وهما: محمد عبد المجيب من نادي أليكانتي الإسباني، وطارق شولي مِن فريق رودا الهولندي.

وينتمي بقية زملائهما إلى نوادي وفاق سطيف وشباب بلوزداد والبارادو وغالي معسكر وأكاديمية “الفاف”.

ودخل المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة، الإثنين، في تربّص بِالمركز الرياضي لِتيكجدة (البويرة)، يدوم إلى غاية الـ 28 من جويلية الحالي.

ويستعدّ أشبال “الخضر” للبطولة العربية لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 23 من أوت والـ 8 من سبتمبر المقبلَين.

بقي التذكير بِأن القائمة النهائية للاعبي البطولة العربية أشبال، سيضبطها الناخب الوطني رزقي رمان، في تاريخ لاحق.

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