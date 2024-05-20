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رياضة

لاعبان محترفان في سفرية أواسط “الخضر” إلى كوت ديفوار

الشروق الرياضي
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لاعبان محترفان في سفرية أواسط “الخضر” إلى كوت ديفوار

وجّه النّاخب الوطني ياسين مانع الدّعوة إلى 22 لاعبا في فئة الأواسط، استعدادا لِخوض مواجهتي كوت ديفوار.

وضمّت القائمة لاعبين ينشطان خارج الوطن وهما: ماتياس حماس حارس مرمى فريق مونتريال الكندي، وأنيس فتاحين مدافع نادي باريس الفرنسي.

وقبل الارتقاء إلى صنف الأواسط، سبق لحماش وفتاحين تعزيز صفوف المنتخب الوطني أشبال، والمشاركة في عدّة تربّصات وأيضا منافسات.

وكان أواسط “الخضر” قد دخلوا في تربّص بِالمركز الفني الوطني لسيدي موسى، السبت الماضي. على أن يشدوا الرّحال جوّا نحو كوت ديفوار مساء الإثنين.

ويوُاجه المنتخب الوطني أواسط نظيره الإيفواري ودّيا بِمدينة أبيدجان، هذا الخميس والأحد المقبل، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، والرابعة عصرا بالتوقيت الجزائري.

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