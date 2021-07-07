لاعبان من البطولتَين الفرنسية والمصرية في صفوف أشبال “الخضر”

تعزّزت صفوف المنتخب الوطني أشبال لِكرة القدم، بِلاعبَين جزائريَين ينشطان بِفرنسا ومصر.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: عليم خالدي من فريق لوهافر الفرنسي، ومحمد علي صالح زياد من نادي الزمالك المصري.

ويبلغ اللاعبان خالدي وزياد من العمر 15 سنة، وينشطان في منصب مهاجم.

وكان الناخب الوطني رزقي رمان قد وجّه في تاريخ سابق، الدّعوة لـ 29 لاعبا، بينهما خالدي وزياد، وهما اللاعبان الوحيدان الذين ينتميان إلى نوادٍ أجنبية.

ويُجري أشبال “الخضر” تربصا بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، انطلق مساء الثلاثاء وينتهي في الـ 16 من جويلية الحالي.

ويستعدّ المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 17 سنة، لِمنافسة كأس العرب أشبال، المُقرّر تنظيمها بِالمغرب ما بين الـ 29 من جويلية الحالي والـ 15 من أوت المقبل.

ويلعب أشبال “الخضر” هذه المنافسة في فوج يضمّ منتخبات الإمارات وجيبوتي وليبيا.