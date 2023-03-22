لاعبان من شباب بلوزداد في التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا

زكريا دراوي بعد تسجيله الهدف الأول في مباراة الزمالك

تواجد ثنائي شباب بلوزداد، معاذ حداد، وزكريا دراوي، في التشكيل المثالي للجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وتم اختيار دراوي ومعاذ حداد في التشكيلة المثالية، بالنظر إلى تألقهما مع “الشباب” في مباراة الزمالك.

وبذل دراوي مجهودات كبيرة في المباراة المذكورة، بالإضافة إلى تسجيله الهدف الأول لفريقه، ومن جهته قدم حداد مردودا جيدا في الدفاع.

وتواجد في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة، 4 لاعبين من سيمبا التنزاني، ولاعبان من الأهلي المصري وشباب بلوزداد، ولاعب من صن داونز، وآخر من الوداد، ولاعب من فيتا كلوب.