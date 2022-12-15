لاعبان موندياليان يُدعّمان صفوف غانا في “شان” الجزائر

سيجلب منتخب غانا للعناصر المحلّية لاعبَين شاركا في كأس العالم 2022 بِقطر، لِخوض منافسة “شان” الجزائر 2023.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري المقبلَين، وحينها تلعب غانا في فوج يضمّ فرق السودان ومدغشقر والمغرب.

ويتعلّق الأمر هنا بِكلّ من حارس المرمى إبراهيم دانلاد (19 سنة) من نادي أشنتي كوتوكو، والمهاجم دانييل أفريي (21 سنة) من فريق هارتس أوف واك.

وذكرت تقارير صحفية محلّية، الخميس، أن دانلاد وأفريي بعد مشاركتهما في مونديال قطر، التحقا بِزملائهما في منتخب غانا للعناصر المحلّية، الذين يُجرون هذه الأيّام تربّصا داخل القواعد.

وأضافت أن الناخب الوطني الغاني أنور والكر أبدى ارتياحه، لِقدوم هذَين اللاعبَين، ودعمهما لِمنتخب المحلّيين الذي يستعدّ للمشاركة في “شان” الجزائر 2023.

واكتفى إبراهيم دانلاد ودانييل أفريي بِمتابعة مقابلات منتخب غانا في كأس العالم، من دكّة البدلاء.

وكان دانلاد وأفريي اللاعبَين الغانيَين الوحيدَين اللّذَين شارك مع منتخب “النّجوم السّوداء” في المونديال، وينتميان إلى البطولة المحلّية.

وعلى غرار غانا، كانت الكاميرون قد أعلنت مُؤخّرا بِدورها عن جلب لاعبَين موندياليَين لـ “شان” الجزائر 2023.