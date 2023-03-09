لاعبان مُغتربان يرغبان في تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”

تردّد، الخميس، صدى اسمَي لاعبَين مُغتربَين يرغبان في تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

يأتي هذا قبل أقلّ من أسبوعَين من خوض “مُحاربي الصّحراء” مقابلتَين أمام النيجر، بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم بدر الدين بوعناني (18 سنة) الذي يرتدي زيّ نادي نيس الفرنسي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي، قام بوعناني بِحذف كل صوره التي تُبرزه يُمثّل ألوان منتخب فرنسا (الصورة الأولى المُدرجة أدناه). الخطوة التي فُسّرت بِأنه يتّجه نحو تغيير الجنسية الرياضية، والالتحاق بـ “الخضر”.

وسبق لِبوعناني تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، وساهم في إحراز فريق “الديكة” لِأقلّ من 18 سنة ذهبية ألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022. لكنّه لم ينشط في صفوف أكابر فرنسا، وهو ما يسمح له وفقا للوائح “الفيفا” بِالانتقال إلى فريق وطني آخر على غرار الجزائر.

وقبل بدر الدين بوعناني، كان والده نصر الدين بوعناني يشغل منصب حارس مرمى في فريق وداد تلمسان. وحاز شرف نيل كأس الجمهورية عام 1998، لمّا فاز نادي الأزرق والأبيض على فريق مولودية وهران بِهدف لِصفر، في مباراة نهائية احتضنها ملعب “5 جويلية 1962”. حيث كان احتياطيا لِزميله الحارس الأساسي هشام مزايير، كما تُظهره الصورة الثانية المُدرجة أدناه (بوعناني الصف الخلفي، الأوّل من اليمين. ومزايير/ الصف الخلفي، الثالث من اليسار).

وفي تصريح إعلامي سابق للوالد نصر الدين بوعناني، يقول إن نجله يُريد اللّعب لِمصلحة الجزائر، وأنه ينتظر اتّصالا من مسؤولي “الفاف”.

أمّا اللاعب الثاني، فهو المهاجم الأمين ديابي فاديغا (22 سنة)، المُحترف بِنادي آيندهوفن الهولندي بِصيغة الإعارة.

ويلعب فاديغا هذا الموسم مع فريق آيندهوفن لِصنف أقلّ من 23 سنة، حيث مازال مُرتبطا مع نادي باريس من القسم الثاني الفرنسي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024. وقبل ذلك، كان ينتمي إلى فريق نيس.

وفي أحدث ظهور له عبر شريط فيديو مُتداول، يقول فاديغا إنه متحمّس لِارتداء زيّ “الخضر”، وأشار إلى أن والدته جزائرية، وأبوه من غينيا كوناكري، مُهاجران بِفرنسا.

وسبق للاعب الأمين ديابي فاديغا تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، لكنّه لم ينشط في صفوف أكابر “الزّرق”.