لاعبان مِن تلمسان هدّافان لـ “الخضر” ضدّ الطوغو

واجه المنتخب الوطني الجزائري مُنافسه الطوغولي ستّ مرّات، في مقابلات رسمية وودّية.

ويتبارى “الخضر” مع المنتخب المحلّي الطوغولي بِالعاصمة لومي سهرة هذا الجمعة، استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي الحالي.

وتشكّل جدول المقابلات الستّ للجزائر والطوغو على النّحو التالي:

– في تصفيات كأس أمم إفريقيا 1994، تعادل المنتخب الوطني سلبا مع الطوغو في لومي، وفاز في تلمسان (4-0)، من توقيع المهاجمين محمد براهيمي (2)، وعبد الحفيظ تاسفاوت، وناصر زكري. تحت إشراف ثنائي التدريب مزيان إيغيل وعبد الرحمان مهداوي (رحمه الله). ضمن فوج مُشكّل أيضا من فرق سيراليون والسنيغال وغينيا بيساو.

وبِسبب ما اصْطُلح على تسميته بـ “قضية كروف”، عوقب المنتخب الوطني بِالإقصاء، رغم تموقعه ثانيا. وتأهّلت إلى نسخة تونس كلّ من سيراليون مُتصدّرة الفوج، والسنيغال صاحبة الرّتبة الثالثة وبديلة “الخضر”.

– وفي أواخر ديسمبر 1997، خسرت الجزائر بِهدف لِصفر أمام الطوغو، في دورة دولية حضرتها أيضا مصر (المُستضيفة) والكاميرون. تحت إشراف المدرب عبد الرحمان مهداوي ومساعده نصر الدين دريد.

– وفي الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات “كان” جنوب إفريقيا 2013، خسر رجال وحيد خليلوزيتش بِثنائية نظيفة أمام الطوغو. ضمن فوج مُشكّل أيضا من تونس وكوت ديفوار.

– وفي تصفيات البطولة الإفريقية طبعة مصر 2019، فازت الجزائر على الطوغو بِملعب البليدة، وبِهدف من إمضاء صانع الألعاب سفيان هني، تحت إشراف التقني لوكاس ألكاراز. وفي لقاء العودة خارج القواعد، انتصر رجال جمال بلماضي بِنتيجة (1-4)، من تسجيل المهاجمَين رياض محرز (2) وبغداد بونجاح والمدافع يوسف عطال.

عموما، فاز المنتخب الوطني في 3 مقابلات، وتعادل مرّة واحدة، وخسر مواجهتَين. مع تسجيل “الخضر” لِحصيلة 9 أهداف، وتلقّي 4 أهداف.

وتألّق رياض محرز بِتسجيل ثنائية في مرمى الطوغو، رفقة محمد براهيمي، هذا اللاعب الأخير هو أيضا مُوقّع ثنائية في مرمى غانا بِرسم تصفيات كأس العالم 1994، والتي تسبّبت في حرمان النجم عبيدي بيليه من خوض المونديال. وبِزيّ نادي وداد تلمسان، كان بِإمكان براهيمي الذّهاب بعيدا في مشواره الرياضي، مثلما هو الشّأن لِزملائه في الفريق علي دحلب وطارق بتاج ومحمد جلطي وخير الدين خريس.