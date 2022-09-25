لاعبان يلتحقان بِالمنتخب الأولمبي وتسريح زميل لهما

لاعبو المنتخب الأولمبي في حصّة تدريبية بِتاريخ سابق.

وجّه الناخب الوطني نور الدين ولد علي الدّعوة إلى لاعبَين جديدَين لِتعزيز صفوف الفريق الوطني الأولمبي، نظير تسريح زميل لهما.

ويستعدّ المنتخب الوطني الأولمبي لِمواجهة نظيره وضيفه السوداني ودّيا، مساء هذا الإثنين.

وجلب التقني ولد علي مهاجم جمعية الشلف بوعلام سرير، بعد أن قام بِتسريح المدافع توفيق شريفي، الذي عاد إلى فريقه النادي الإفريقي التونسي.

كما تدعّمت النخبة الوطنية لِأقلّ من 23 سنة بِمهاجم شباب بلوزداد محمد بلخادم، الذي تأخّر التحاقه بِالتربّص بعد أن أخطر مدربه مُسبّقا بِالأمر.

ويُجري لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي تدريباتهم بِالمركز الرياضي العسكري بِن عكنون بِالعاصمة.