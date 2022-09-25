-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعبان يلتحقان بِالمنتخب الأولمبي وتسريح زميل لهما

علي بهلولي
  • 279
  • 0
لاعبان يلتحقان بِالمنتخب الأولمبي وتسريح زميل لهما
الأرشيف
لاعبو المنتخب الأولمبي في حصّة تدريبية بِتاريخ سابق.

وجّه الناخب الوطني نور الدين ولد علي الدّعوة إلى لاعبَين جديدَين لِتعزيز صفوف الفريق الوطني الأولمبي، نظير تسريح زميل لهما.

ويستعدّ المنتخب الوطني الأولمبي لِمواجهة نظيره وضيفه السوداني ودّيا، مساء هذا الإثنين.

وجلب التقني ولد علي مهاجم جمعية الشلف بوعلام سرير، بعد أن قام بِتسريح المدافع توفيق شريفي، الذي عاد إلى فريقه النادي الإفريقي التونسي.

كما تدعّمت النخبة الوطنية لِأقلّ من 23 سنة بِمهاجم شباب بلوزداد محمد بلخادم، الذي تأخّر التحاقه بِالتربّص بعد أن أخطر مدربه مُسبّقا بِالأمر.

ويُجري لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي تدريباتهم بِالمركز الرياضي العسكري بِن عكنون بِالعاصمة.

مقالات ذات صلة
إصابة 3 لاعبين من منتخب الأواسط

إصابة 3 لاعبين من منتخب الأواسط

صراع بين تشيلسي وليفربول لضم بن ناصر

صراع بين تشيلسي وليفربول لضم بن ناصر

بلماضي يتحدّث عن العقد ومستقبله مع “محاربي الصّحراء”

بلماضي يتحدّث عن العقد ومستقبله مع “محاربي الصّحراء”

بدران يُكرّر سيناريو “زرابي 2007”

بدران يُكرّر سيناريو “زرابي 2007”

شباب قسنطينة ينفرد بِكرسي الصّدارة

شباب قسنطينة ينفرد بِكرسي الصّدارة

مئات الأنصار عاشوا الجحيم وحرموا من متابعة لقاء الخضر

مئات الأنصار عاشوا الجحيم وحرموا من متابعة لقاء الخضر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد