لاعبة برتغالية: أوقفوا حرب الإبادة التي يشنّها الصّهاينة ضدّ الفلسطينيين

دعت لاعبة منتخب البرتغال النّسوي لِكرة القدم جيسيكا سيلفا المجتمع الدولي للتحرّك الفوري، من أجل وضع حدّ لِحرب الإبادة التي يشنّها الصّهاينة ضدّ الفلسطينيين.

وفي أحدث منشور لها عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، كتبت جيسكا سيلفا: “يجب أن أعترف في البداية أنّني كنت أودّ عدم الخوض في هذا الغمار. كنت أعلم أن هذا يجلب لي المتاعب، وعلبة رسائل (البريد الإلكتروني) مليئة بِالكراهية وسوء الفهم. لكن الآن، وبِلا خوف أو تردّد، ما يحدث (في فلسطين) يُفْطِرُ القلب (الحزن). لقد فقد العالم إنسانيته”.

وأضافت مهاجمة نادي بنفيكا البرتغالي إناث: “لا أستطيع أن أفهم لِماذا لا يتحدّث الكثير من الناس عن هذا الأمر. ربّما يكون هذا أسوأ وضع إنساني رأيته في حياتي على الإطلاق. إنها فظاعة تتجاوز الحزن، أبعد بِكثير”.

واختتمت اللاعبة جيسيكا سيلفا تقول: “نحن نشهد إبادة للبشر. هل تعرفون ماذا يُسمّى هذا؟ إبادة جماعية! الآلاف والآلاف من الأطفال يموتون… النساء والرجال يتعرّضون للدمار والذبح… أيّ نوع من العالم هذا؟ هل يجب أن نستمرّ في تجاهل الوضع؟ فَلْنتوقّف. لا يوجد حلّ آخر غير وقف إطلاق النار. وأعتقد أن السبيل الوحيد لِحماية الأرواح وحماية الأبرياء هو اتفاق سلام، يُنهي الاحتلال ويضمن الحرّية والاستقلال للجميع…نشهد إبادة جماعية. أوقفوا فورا إطلاق النار”.

وتنتمي جيسيكا سيلفا إلى أب أنغولي وأمّ برتغالية، وأبصرت النّور بِهذا البلد الأوروبي عام 1994.

وأحرزت جيسيكا سيلفا مع نادي بنفيكا إناث ثلاثة تتويجات، في نهاية الموسم الماضي: لقب البطولة البرتغالية وكأس الرّابطة المحلّية والكأس المحلّية الممتازة.