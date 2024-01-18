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رياضة

لاعبة برشلونة ترد على نجم ريال مدريد

عمر سلامي
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لاعبة برشلونة ترد على نجم ريال مدريد
ح.م
لاعبة برشلونة سلمى بارالويلو

لم تنتظر النجمة الإسبانية، سلمى بارالويلو، كثيرا حتى ترد على إشارة فينيسيوس جونيور، والتي سخر فيها من فوز ريال مدريد على “البلوغرانا” في نهائي كأس السوبر الإسباني، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأعادت سلمى بيديها نفس الحركة التي قام بها النجم البرازيلي، والتي كان قد عبر فيها عن سخريته وفرحه بتسجيل 4 أهداف في شباك برشلونة، كان له منها “هاتريك”.

واحتفلت بارالويلو بنفس طريقة فينيسيوس، إثر فوز ناديها برشلونة، الأربعاء، على فريق ريال مدريد للسيدات بـ4 أهداف نظيفة.

وتعود أصول بارالويلو إلى غينيا الاستوائية، وقد بدأت حياتها الرياضية كلاعبة ألعاب قوى، لكنها قررت لاحقا أن تحترف رياضة كرة القدم، حيث قادت منتخب إسبانيا للتتويج ببطولة أوروبا تحت 17 سنة عام 2018.

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