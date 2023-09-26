لاعبة بِعمر 38 سنة تُؤهّل المنتخب النّسوي

تأهّل المنتخب النّسوي الجزائري لِكرة القدم سهرة الثلاثاء، للدور الثاني والأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتعادل إناث “الخضر” بِنتيجة (1-1) مع نظيرتهن من أوغندا، في مباراة لُعبت بِرسم إيّاب الدور التصفوي الأوّل.

وكانت لاعبات النّاخب الوطني مراد بن ستيتي قد فزن في لقاء الذّهاب خارج القواعد بِنتيجة (1-2). وهي الحصيلة العامّة التي منحتهنّ بطاقة التأهّل.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار مواجهة العودة، تحت إدارة تحكيم مصري، وبِحضور الرئيس الجديد لـ “الفاف” وليد سعدي.

وسجّل هدف المنتخب الوطني إناث في مباراة العودة، المهاجمة المخضرمة نعيمة بوهني في الدقيقة الـ 5. بينما اهتزّت شباك الحارسة الجزائرية كلوي نغازي بِهدف أوغندي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 67.

وتنشط بوهني بنت وهران – والتي ستبلغ من العمر 38 سنة أواخر أكتوبر المقبل (الصف الأمامي، الأولى من اليمين/ الصورة المُدرجة أعلاه) – في نادي آفاق غليزان.

وفي الدور الثاني والأخير من تصفيات البطولة الإفريقية، المُبرمج في نوفمبر وديسمبر المقبلَين، يلعب المنتخب النّسوي الجزائري مع فريق البورندي.

وتُجرى مباراة الذهاب بِالجزائر، ويُقام لقاء العودة بِالبورندي.

واجتاز المنتخب النّسوي البورندي عقبة الإثيوبيات، حيث تعادل الطرفان بِنتيجة (1-1) ذهابا وإيّابا. قبل أن تحسم البورنديات أمر التأهّل بِواقع ركلات الترجيح (3-5).