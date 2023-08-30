لاعبة تنس تونسية تتهم مدربها الفرنسي باغتصابها لثلاث سنوات متواصلة!

كشفت تفاصيل صادمة

كشفت لاعبة تنس تونسية سابقة، عن تعرضها للتحرش والاغتصاب، عندما كانت تبلغ 12 عاما، وذلك من قبل مدربها الفرنسي، في مركز تدريب بفرنسا.

ووفقا لما أفادت منصة “تونس الرقمية” فقد قررت سليمة صفر كسر صمتها في سن الـ46، حيث كشفت عن تعرضها للاعتداء الجنسي طيلة 3 سنوات عندما التحقت بمركز التدريب.

وتحدثت صفر التي صنفت ضمن أفضل 100 لاعبة تنس محترفة في العالم، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية عن تعرضها للتحرش والاغتصاب من قبل مدربها ريجيس دو كاماريه، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا عندما كانت في الـ12 من عمرها.

وقالت لاعبة التنس السابقة: “لا أحد كان على علم بما حدث، واستغرق مني الأمر كثيرا لأتحرر من الخوف الذي عشته.. كنت تحت وقع صدمة كبيرة فعلى طريق العودة من مطار بوردو بعد قدومي من تونس، كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، توقف بجانب الطريق وبدأ يلمسني”.

وتابعت:” في تلك اللحظة، لم أكن أعرف ماذا يحدث، لم أفهم شيئا على الإطلاق.. كنت مشلولة، ولم أستطع الحراك، أعتقد أنها كانت طريقة لمعرفة ما إذا كنت سأتفاعل أم لا، كنت تحت الصدمة، وكأنك تصل جهاز كومبيوتر 220 فولتا على قوة 550، تصبح مشلولا”.

وأردفت: “تابعنا مسارنا ووصلنا إلى منزله في وقت متأخر، كانت ابنته في الغرفة، نمت على سرير الأريكة في الطابق السفلي، بعد ساعة أو ساعتين استيقظت وهو يلمسني، ثم تحول الأمر من اللمس إلى الاغتصاب، بسرعة”.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن صفر لم تخبر أحدا بما حصل معها لسنوات، وذهبت إلى إنجلترا وأخيرا “قررت ألا يكون لديها مدرب”، حسب وكالة “فرانس برس”.

عن تأثير تلك الانتهاكات على حياتها الشخصية ومسيرتها الرياضية، قالت اللاعبة: “كنت أتساءل دائما لماذا لم أتحل بالقوة لأقول لا.. كنت جبانة وكان الأمر قاسيا جدا”.

وتحدثت صفر التي امتدت مسيرتها بين عامي 1993 و2008، للمرة الأولى عن الصدمة التي تعرضت لها لطبيبتها النفسية، وتروي كيف “استلقيت على الأريكة وبقيت أبكي 48 ساعة.

وبلغت نادي أفضل مئة لاعبة عام 2001، لكن “في كل مرة كنت اقترب من فوز كبير، كنت أصبح مشلولة”، حسب ما نقلته “فرانس برس” عن اللاعبة التونسية السابقة.

يذكر أن المدرّب الذي اتهمته سليمة صفر بالاعتداء الجنسيّ يقبع حاليا في السجن بعد أن تمت إدانته سنة 2014 بعشر سنوات سجنا بسبب قضايا اغتصاب في حق لاعبيتن سابقتين.

وشهدت 26 لاعبة سابقة، بينهن المصنفة ثانية فرنسيا سابقا، إيزابيل دومونجو، ضده بتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وعن ذلك قالت: “استغرقني الأمر 25 سنة لأقر بذلك لنفسي، ثم 35 عاما لأقول ذلك علنا، أرفع القبعة لإيزابيل دومونجو وكل السيدات اللواتي تحدثن، أتفهم ألا يتحدثن، وعلينا القيام بذلك عندما نشعر به”.

وفي وقت محاكمات دو كاماريه، أكدت صفر أنها “وقعت في حالة اكتئاب حقيقي”.

وأضافت: “قال لي والداي وأقاربي: لحسن الحظ، أنت قوية، ولن تسمحي بحدوث ذلك، لا تتخيلوا الأذى في كل مرة كنت أسمع ذلك، العار الذي كنت أشعر به، أكد لي هذا الأمر بشكل غير مباشر مدى جبني وضعفي، عشت هذا طوال المحاكمة الجحيم. كانت لدي أفكار مظلمة”.