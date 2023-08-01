لاعبة زامبيا تدخل تاريخ كأس العالم للسيدات

دخلت باربرا باندا لاعبة منتخب زامبيا تاريخ كأس العالم للسيدات لكرة القدم بعد أن سجلت الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة.

وفاز منتخب زامبيا على نظيره منتخب كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة للمونديال المقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعبة باربرا باندا التي سجلت الهدف الثاني لزامبيا في مباراة كوستاريكا من ضربة جزاء، وهو الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة.

وحقق منتخب زامبيا فوزه الأول على مستوى فئتي الرجال والسيدات في كأس العالم كما حفرت باندا إسمها في تاريخ كرة القدم النسائية بتسجيلها الهدف رقم 1000 في المونديال.

وأثارت باندا الشكوك قبل انطلاق المونديال بعد إخفاقها سابقا في اختبار تحديد الجنس وتم استبعادها بسبب ذلك عن كأس إفريقيا 2022، وذلك بعدما أظهرت التحاليل مستويات عالية جدا من هرمون الذكورة “التستوستيرون” خلال اختبار تحديد الجنس.