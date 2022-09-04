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جواهر

لاعبة فرنسية تتهم مدربها السابق باغتصابها

جواهر الشروق
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لاعبة فرنسية تتهم مدربها السابق باغتصابها
لاعبة التنس فيونا فيرو

اتهمت لاعبة تنس فرنسية محترفة، وصلت إلى المرتبة الـ39 عالميا في مسيرتها العام الماضي، مدربها السابق باغتصابها.

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان، السبت، “نقف إلى جانب، فيونا فيرو، في الإجراءات التي بدأتها ضد مدربها السابق، بيير بوتير”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد خسرت فيرو (25 عاما)، في التصفيات المؤهلة لبطولة أميركا المفتوحة الأسبوع الماضي.

وأضاف الاتحاد: “ندرس إمكانية رفع دعوى مدنية في هذه القضية”.

وقالت فيرو عن اتهامها لبوتير: “لم أوافق”.

وأضافت: “لدي ثقة كاملة في نظام العدالة في بلدي، وأؤكد أنني لا أرغب في الإدلاء بأي تصريح آخر بشأن التحقيق الجنائي”.

فيرو أحدث لاعبة تنس تلفت الانتباه إلى قضية حماية الرياضيين من المدربين المتحرشين.

وقال متحدث باسم رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، السبت، “نحيي فيونا على شجاعتها بإعلان هذه الادعاءات”.

وأضاف المتحدث “يسعدنا أن نرى تحقيقا كاملا وإجراءات قانونية تجري متابعتها. مهمة الرابطة ضمان بيئة آمنة للاعباتنا. الحماية تتطلب اليقظة، ونحن مستمرون في الاستثمار في التعليم والتدريب لتحسين جهودنا”.

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