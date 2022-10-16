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لاعبة مصرية تفارق الحياة لمدة 22 دقيقة.. وهذه تفاصيل عودتها من الموت (فيديو)

جواهر الشروق
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لاعبة مصرية تفارق الحياة لمدة 22 دقيقة.. وهذه تفاصيل عودتها من الموت (فيديو)
صحف مصرية
جومانا ياسر بطلة مصر في "ترايلثون"

فارقت جومانا ياسر، لاعبة الخماسي المصرية الحياة لمدة 22 دقيقة بعد توقف قلبها بشكل كامل، قبل أن تعود من الموت، في حادثة تشبه المعجزة.

وقال محمد الجوهري، مدرب اللاعبة إن بطلة مصر في “ترايلثون” كانت تتدرب بشكل طبيعي، وفي بداية التدريب دخلت في حالة تشنج، وبدأت تحدث رعشة جامدة، وانخفاض في النبض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»: “ذهبنا إلى الطوارئ في المستشفى، وكان القلب توقف وتم تشخيصها على أنها توفت، وظلت لمدة 22 دقيقة الأطباء يحاولون عمل صدمات كهربائية وأعطوها حقنه أدرينالين في القلب، ولكن القلب كان متوقفا والتنفس توقف”.

وتابع: “بعد 22 دقيقة عاد النبض بمؤشر بسيط جدًا، والقلب كان يعمل ببطء والوعي كان مفقودا، وظلت لمدة 16 يوم متواصلة في الرعاية المركزة، ولكن الحمد لله عادت للحياة مرة أخرى، والأطباء يجرون بعض الأشعة والتحاليل لمعرفة أسباب توقف عضلة القلب”.

وتعرضت لاعبة منتخب مصر في الترايثلون جومانا ياسر، يوم 23 سبتمبر الماضي، للإصابة بتشنجات حادة خلال فترة التدريبات التي كانت تخوضها استعداداً للمشاركة في البطولة الرياضية المقبلة بالموسم الجديد، لتسقط على الأرض مغشية عليها بعد ثوانِ معدودة من فقدان التوازن.

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