لاعبة من أصول جزائرية تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا النسوي

هدفها كتابة التاريخ في كتالونيا

توجت خيرة حمراوي، اللا عبة من أصول جزائرية، وصانعة أفراح فريق برشلونة النسوي، مساء الأحد، بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج الفريق النسوي لنادي برشلونة، بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات، عقب فوزه مساء اليوم الأحد برباعية نظيفة (0-4)، على سيدات تشيلسي الإنجليزي، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب “غاملا أوليفي” بمدينة “جوتنبرغ” السويدية.

وحسم الفريق الإسباني المباراة في شوطها الأول، بعد أن سجلت لاعبة تشيلسي “ميلاني لوبولز” بالخطأ في مرماها بعد مرور دقيقة واحدة فقط على صافرة البداية، ثم تمكنت “أليكسيا بوتيلاس” من إضافة الثاني من ركلة جزاء 14’، قبل أن تحرز “أيتانا بونماتي” الثالث 20’، وتمكنت “كارولين غراهام هانسن” من اختتام مهرجان الأهداف بهدف رابع 36′.

وفازت إناث برشلونة باللقب للمرة الأولى في تاريخهن، كما أنهن أصبحن أول فريق إسباني “سيدات” يتوج بهذه الكأس.

وتعتبر إناث أرسنال، هن الأكثر فوزا باللقب، بعد أن رفعوا الكأس 6 مرات.

خيرة حمراوي.. لاعبة من أصول جزائرية تصنع أفراح فريق برشلونة

وأكدّت نجمة فريق برشلونة اللاّعبة في خط الوسط، خيرة حمراوي، الاثنين 4 أفريل، أنها فخورة بأصولها الجزائرية، وأن هدفها كتابة التاريخ في كتالونيا.

وقالت حمراوي في تصريحات صحفية إنها تتوق لزيارة بلدها الأم مستقبلا، منوهة أن رغبتها هي تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني، بعد وصول برشلونة إلى نصف نهائي النسخة الحالية.

وأضافت: “عندما أجد الوقت المناسب سأذهب إلى الجزائر لزيارة أقاربي، وبالنسبة للجماهير في الجزائر، فمن المدهش أن يلعب جزائري لنادي برشلونة”.

وأردفت: “أؤكد أنني لم أجد صعوبة على الإطلاق في تحقيق طموحاتي كامرأة فرنسية من أصل جزائري”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها صانعة أفراح برشلونة عن فخرها بأصولها، فلطالما أكدت على ارتباطها ببلدها الأم، غم لعبها مع الفريق الفرنسي.

في ذات السياق قالت اللاعبة: “عندما تنضم إلى فريق جديد، يجب أن تقدم أفضل ما لديك، لذلك أشعر بأنه يجب علي فعل الكثير ومساعدة الفريق، وما أريد تحقيقه مع برشلونة هو الفوز بأول لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في تاريخ النادي”.

وأتبعت: “أريد الفوز معهم بأكبر عدد ممكن من الألقاب، ثم بعد ذلك أعتزل لأنه لدي الكثير من الأشياء التي أريد تحقيقها بعد نهاية مسيرتي كلاعبة”.

بدأ شغف النجمة البرشلونية بكرة القدم وهي في الثانية من عمرها بحسب تصريحاتها الأخيرة لقناة العربية، واعتبرت أن اللعبة أًصبحت بعد ذلك قدرها بالفعل.

عن بداية مسيرتها، قالت بأن كرة القدم كانت مجرد اهتمام مؤقت بالنسبة لها أو هكذا ظنّ أفراد عائلتها، إذ لم يوافق أشقاؤها على ممارستها لها، لكنهم سمحوا لها بالمواصلة، خاصة والدتها التي تدعمها باستمرار.

يذكر أن خيرة حمراوي من أبرز الأسماء في كرة القدم الفرنسية، بدأت مسيرتها في أكاديمية كليرفونتين، وهي أكاديمية مشهورة في فرنسا.

شهدت بدايات تييري هنري ولوران بلان وزين الدين زيدان، وارتدت قميص هينين بومون في الدرجة الأولى الفرنسية، ثم سانت إتيان، وساهمت في تحقيق اللقب الأول للنادي في 2011.

في 2016 وقعت حمراوي لليون بعد خمسة مواسم مميزة بقميص باريس سان جيرمان، قبل أن تشد الرحال إلى برشلونة الإسباني في 2018.

جدير بالذكر أن خيرة الحمراوي ترتدي القميص رقم 10 في فريق كرة القدم النسائية، وهو نفس الرقم الذي يرتديه ميسي مع فريق كرة القدم الرجالي.

وكانت اللاعبة قد جددت عقدها مع الفريق الكتالوني في جويلية من العام 2020 ونشرت صورا من عقد التوقيع بمقر النادي، من أجل استكمال مسيرتها الناجحة بقميص البارسا.