-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعبة من المنتخب النسوي تدخل عالم التدريب

الشروق الرياضي
  • 36
  • 0
لاعبة من المنتخب النسوي تدخل عالم التدريب
الأرشيف
سيليا كوي بِزيّ المنتخب الوطني النسوي.

فتحت لاعبة المنتخب النسوي الجزائري لِكرة القدم والمتقاعدة سيليا كوي، صفحة جديدة في مشوارها الرياضي.

وكانت سيليا كوي (33 سنة) قد مثّلت ألوان المنتخب الوطني النسوي في 13 مباراة دولية، ما بين 2021 و2024، في مركز متوسطة ميدان. وسجّلت 4 أهداف.

ودخلت سيليا كوي مجال التدريب، بعد أن اعتزلت ممارسة رياضة كرة القدم في ماي 2024.

وكلّفت إدارة نادي كلوب 93 الفرنسي في الأيام القليلة الماضية سيليا كوي، بِمهمة الإشراف على الفريق الكروي لِصنف أقلّ من 19 سنة، وبِالضّبط في منصب مساعدة مدرب.

مقالات ذات صلة
تحكيم جزائري في مباراة لـ “شان” 2025

تحكيم جزائري في مباراة لـ “شان” 2025

أوكرانيا تُراسل “الفيفا” بِسبب روسيا والأردن

أوكرانيا تُراسل “الفيفا” بِسبب روسيا والأردن

“فيفا” يخصص نصف مليار دولار لـ 7000 ناد في العالم

“فيفا” يخصص نصف مليار دولار لـ 7000 ناد في العالم

محيوص: “نستهدف التتويج بلقب بطولة “الشان”

محيوص: “نستهدف التتويج بلقب بطولة “الشان”

كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. “الكاف” تشيد بأداء المنتخب الجزائري

كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. “الكاف” تشيد بأداء المنتخب الجزائري

منافس المنتخب المحلي الجزائري يتميّز بِصفة “غريبة”

منافس المنتخب المحلي الجزائري يتميّز بِصفة “غريبة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد