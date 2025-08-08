لاعبة من المنتخب النسوي تدخل عالم التدريب

فتحت لاعبة المنتخب النسوي الجزائري لِكرة القدم والمتقاعدة سيليا كوي، صفحة جديدة في مشوارها الرياضي.

وكانت سيليا كوي (33 سنة) قد مثّلت ألوان المنتخب الوطني النسوي في 13 مباراة دولية، ما بين 2021 و2024، في مركز متوسطة ميدان. وسجّلت 4 أهداف.

ودخلت سيليا كوي مجال التدريب، بعد أن اعتزلت ممارسة رياضة كرة القدم في ماي 2024.

وكلّفت إدارة نادي كلوب 93 الفرنسي في الأيام القليلة الماضية سيليا كوي، بِمهمة الإشراف على الفريق الكروي لِصنف أقلّ من 19 سنة، وبِالضّبط في منصب مساعدة مدرب.