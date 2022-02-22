لاعبة نيوزلندا تحرز “هاتريك” في الاتجاه الخاطئ (فيديو)

سجلت ميكايلا موري، لاعبة منتخب نيوزلندا لكرة القدم، ثلاثة أهداف “هاتريك” بالخطأ في مرمى منتخب بلادها..

وحدث ذلك، الأحد في مباراة نيوزيلندا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، التي انتهت بخماسية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس “شي بيليفز” الودية لكرة القدم للسيدات.

وجاءت الثلاثية بطريقة غريبة، ضمن محاولات فاشلة من اللاعبة لإبعاد الكرة من منطقة منتخبها، وجاء الهدفان الأول والثاني في الدقيقتين الخامسة والسادسة، قبل أن تكمل موري ثلاثيتها في الدقيقة 36.

وقررت مدربة منتخب نيوزيلندا، استبدال اللاعبة موري، قبل أربع دقائق من انتهاء الشوط الأول.