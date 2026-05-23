لاعبون أساسيون مع “الخضر” لم ينهوا موسمهم الكروي بعد

من بينهم بوداوي وعمورة وآخرون

في الوقت الذي ينعم فيه بعض نجوم الخضر، براحة قصيرة، قبل خوض التربص المونديالي الحاسم، ومنهم شايبي ومازة ومحرز وماندي وحاج موسى، لأن الدوريات انتهت، وبقيت بعض منافسات الكأس وأيضا المباريات الحاسمة “بلاي أوف”، في هذا الوقت هناك لاعبون مازالوا معنيين بالمشاركة في مباريات قوية، ومنهم ركائز في الخضر، وعلى رأسهم لاعب الوسط هشام بوداوي الذي تواجد ناديه نيس بين متناقضات غريبة، حيث وصل لنهائي كأس فرنسا رفقة مفاجأة الموسم فريق لانس، كما تواجد نيس ضمن “البلاي أوف” مع فريق من الدرجة الثانية لأجل تفادي السقوط، وكان بيتكوفيتش قد سمح لبوداوي لعب مباراة نهائي كأس فرنسا، ولكنه رفض أن يلعب بوداوي على مشارف المونديال مباراتين قويتين لتفادي السقوط قد تصيب اللاعب بالإحباط.

اللاعب الثاني الذي سيتأخر، هو أمين عمورة، ويأمل بيتكوفيتش في أن يسترجع عمورة لياقته وحسّه التهديفي من ألمانيا قبل دخول أجواء كأس العالم، حتى لا يتعب بيتكوفيتش مع حالة العقم التي ضربت هداف تصفيات كأس العالم، الذي فقد معالمه وأهدافه، بين الأقدام.

في فريق اتحاد العاصمة الذي بقي أمامه مباريات كثيرة لإكمال موسمه الكروي الناجح بإحرازه كأس الجمهورية والكونفدرالية، ولكن هذه المباريات حتى لو فاز بها جميعا لن توصله للمرتبة الثانية المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا، وهو مؤهل بصفته البطل لمغامرة الكونفدرالية مرة أخرى، وهو الفريق الذي يمتلك لاعبين دوليين بالإمكان أن يكونا ضمن الأساسيين في مباريات المونديال، وهما المدافع أشرف عبادة والحارس بن بوط.

هناك لاعبون كثيرون في “الخضر” كانت لهم صولات وجولات طوال الموسم الكروي، محليا وأوربيا، ومنهم ثلاثي ألمانيا رامي بن سبعيني وإبراهيم مازة وفارس شايبي، الذين لعبوا رابطة أبطال أوروبا، وهم في حاجة إلى راحة قصيرة وربما نقاهة، كما هي حال رامي بن سبعيني المتواجد حاليا في قسنطينة، قبل دخول التربص والاسترجاع بسرعة من خلال المباراة الودية القوية أمام منتخب هولندا، حيث تعتبر برمجة الحالة البدنية للاعبين مهمة جدا، وكثيرا ما تحدث الفارق، لأن لاعبي أرسنال وباريس سان جيرمان المنتظرين لنهائي رابطة بطال أوروبا، سيكون من الصعب عليهم خطف ساعة زمن للراحة، لأن المونديال سيطرق الأبواب بمباراة بعد صافرة نهاية نهائي رابطة أبطال أوروبا.