لاعبون جدد مرشحون لدعم “الخضر” في مواجهة النيجر

بلماضي غيّر من سياسته لكسب معركة اللاعبين مزدوجي الجنسية

يُحضر الناخب الوطني، جمال بلماضي، للقيام بتغييرات أخرى جديدة في “الخضر” خلال شهر سبتمبر المقبل، تحسبا لمباراة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار (الجولتين الثالثة والرابعة)، استمرارا للتغييرات التي قام بها خلال التربص الجاري حاليا، والذي عرف إجراء مواجهتين رسميتين أمام أوغندا وتنزانيا، قبل مواجهة إيران وديا مساء اليوم.

وفاز “الخضر” على أوغندا بهدفين دون رد في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بنتيجة هدفين دون رد على ملعب 5 جويلية، قبل أن يعودوا بالفوز من دار السلام في لقاء الجولة الثانية وبنفس النتيجة، وعزز زملاء القائد إسلام سليماني صدارتهم للمجموعة السادسة في تصفيات “كان 2023” برصيد 6 نقاط.

وكان بلماضي قام باستدعاء سبعة لاعبين جدد دفعة واحدة خلال تربص شهر جوان، في صورة الحارس أنتوني موندريا واللاعبين حكيم زدادكة ويانيس حماش وعبد القهار قادري وبلال عمراني وبلال براهيمي ورياض بن عياد، ولم يتردد الناخب الوطني في إشراك براهيمي وبن عياد كبديلين خلال مواجهتي أوغندا وتنزانيا، في وقت يتوقع فيه متابعون أن يمنح بلماضي الفرصة لباقي اللاعبين خلال ودية إيران.

إلى ذلك، قال الصحفي الفرنسي بقناة “بي إن سبورتس” الناطقة باللغة الفرنسية، جوليان شابو، في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم توصل لاتفاق مع الثنائي ريان آيت نوري، نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وياسين عدلي نجم نادي ميلان الإيطالي، تحسبا لضمهما إلى التربص المقبل للمنتخب الوطني، وتواجد اللاعبان منذ فترة طويلة ضمن مخططات “محاربي الصحراء”، بتصدرهما للائحة اللاعبين مزدوجي الجنسية المرشحين لتدعيم كتيبة جمال بلماضي، ورغم حالة التردد التي ميزت موقفهما في وقت سابق إلا أن اللاعبين، بحسب مصادر متطابقة أعطيا موافقتهما للعب مع “الخضر” خلال الفترة المقبلة، وهما مرشحان بقوة للتواجد في المعسكر المقبل، وكان جمال بلماضي غيّر موقفه بخصوص طريقة تعامله مع ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية منذ الإقصاء من التأهل إلى كأس العالم 2022، من أجل دعم مشروع تجديد دماء المنتخب الجزائري، وتخلى عن شرطه الرئيس المتمثل في إعلان هؤلاء اللاعبين عن رغبتهم في حمل قميص “الخضر” مبكرا ودون أي تفاوض، وانتقل بلماضي إلى عملية الاتصال بهذه الأسماء وعرض مشروعه الجديد عليها.

وفي نفس السياق، لن يكون هذا الثنائي جديد “الخضر” الوحيد خلال التربص المقبل، لأنه سيعرف عودة مهاجم نادي نيس الفرنسي، آندي ديلور، بعد أن قرر بلماضي إعادته إلى المنتخب الجزائري وتجاوز مشكلة مطالبته بـ”راحة دولية” في فترة سابقة، في حين لم يتضح فيه لحد الآن موقف نجم أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، الذي زار الجزائر بداية الشهر الجاري، وقالت العديد من المصادر الإعلامية إنه قام بإجراءات تغيير جنسيته الرياضية استعدادا للالتحاق بالمنتخب الوطني، في حين لم يتحدد أيضا موقف الظهير الأيسر لنادي تروا الفرنسي، ياسر لعروسي، الذي كان على رادار الفاف في فترة سابقة، على عكس مهاجم نادي نيس الفرنسي، أمين غويري، الذي حسم قراره باللعب للمنتخب الفرنسي.